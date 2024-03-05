Как стало известно Sport.ua, один из лидеров «Динамо» Андрей Ярмоленко может вернуться после травмы в ближайшем туре УПЛ.

Ярмоленко готовится к матчу против «Вереса», который состоится 7 марта, в общей группе. Решение об участии игрока в поединке будет приниматься перед поездкой в Ровно.

Сам Ярмоленко хочет как можно скорее вернуться на поле, чтобы помочь сборной Украины в стыковых матчах за право поехать на Евро-2024.

Напомним, что 34-летний вингер не выходил на поле с октября из-за травмы колена.