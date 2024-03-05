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Украина. Премьер лига
05 марта 2024, 11:47 | Обновлено 05 марта 2024, 12:34
357
0

Даниил КОНДРАКОВ: «В Пирине прислушались к моим советам пригласить Бабича»

Украинский легионер рассказал о выступлениях в Болгарии и на Мальте

05 марта 2024, 11:47 | Обновлено 05 марта 2024, 12:34
357
0
Даниил КОНДРАКОВ: «В Пирине прислушались к моим советам пригласить Бабича»
ФК Рух Львов. Даниил Кондраков

Бывший нападающий «Руха» Даниил Кондраков, покинув Львов, успел поиграть за литовскую «Судуву», болгарский «Пирин», а 26 января 2024 года подписал контракт со «Слимой» с Мальты.

В разговоре с корреспондентом Sport.ua он поделился впечатлениями от пребывания в мальтийском клубе:

– Если быть точным, то заключил соглашение на полгода с пролонгацией еще на сезон. Пока меня все устраивает, имею игровую практику, задержка лишь по забитым голам. Надеюсь, что исправлю прицел уже в следующем матче. Дело в том, что в последнее время меня донимали микротравмы, которые влияли на состояние спортивной формы, сейчас уже все в порядке.

– Какие задачи у «Слимы» на текущий сезон?

– Взойти на пьедестал почета и завоевать право выступать в Лиге конференций. Сейчас «Слима» уверенно занимает третье место и имеет все шансы пробиться в еврокубки. Кроме меня, за «Слиму» выступает еще 12 легионеров. Хорошо, что я свободно владею английским языком, поэтому в общении никаких проблем.

– В «Слиму» ты перешел из «Пирина», на твой взгляд, уровень какого чемпионата выше: болгарский или мальтийский?

– Еще сложно сказать, ведь за «Слиму» я провел только пять поединков, но то, что на Мальте команды играют более жестко, много силовой борьбы – очевидно.

– А с другими украинскими футболистами, выступающими на Мальте, твои пути не пересекались?

– Я знаю, что они задействованы в мальтийском чемпионате, но еще ни с кем не контактировал.

– Кстати, ты в курсе, что твою предыдущую команду – «Пирин» – недавно возглавил украинский тренер Александр Бабич?

– Конечно, ведь еще когда прошлой осенью выступал за «Пирин» и там возникли проблемы с главным тренером, то я неоднократно советовал клубному руководству пригласить Бабича, который тогда уже консультировал одну из болгарских команд. Дело в том, что мой бывший одноклубник по «Руху» Максим Белый, который ранее играл под руководством Бабича, рассказывал, что это грамотный специалист. Думал, что также буду прогрессировать под опекой Бабича, но, как видите, не суждено. Наши футбольные пути разошлись.

– Ты рассказывал, что «Пирин» задолжал тебе несколько зарплат.

– Клуб из Благоевграда до сих пор еще не полностью рассчитался. К счастью, в «Слиме» с финансами все в порядке.

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Источник Sport.ua
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