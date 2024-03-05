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  4. Таке КУБО – о матче против ПСЖ: «В футболе возможно все»
Лига чемпионов
05 марта 2024, 10:57 |
79
0

Таке КУБО – о матче против ПСЖ: «В футболе возможно все»

Полузащитник «Реал Сосьедада» поделился ожиданиями от матча против «Пари Сен-Жермен»

05 марта 2024, 10:57 |
79
0
Таке КУБО – о матче против ПСЖ: «В футболе возможно все»
УЕФА. Такефуса Кубо

Японский полузащитник испанского «Реал Сосьедада» Такефуса Кубо поделился ожиданиями от матча 1/8 финала Лиги чемпионов против французского «Пари Сен-Жермен»:

«Нам надо быть лучшим «Реал Сосьедадом», чтобы соперничать с одной из лучших команд Европы. Это не просто матч. У нас есть желание и энтузиазм, и все возможно. Болельщики верят в нас, мы будем бороться, и я думаю, что это будет отличный вечер».

Матч «Реал Сосьедад» – «ПСЖ» состоится 5 марта в 22:00 по киевскому времени. Первая встреча закончилась со счетом 2:0 в пользу французской команды.

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Реал Сосьедад ПСЖ Лига чемпионов Такефуса Кубо
Источник УЕФА
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