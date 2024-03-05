Таке КУБО – о матче против ПСЖ: «В футболе возможно все»
Полузащитник «Реал Сосьедада» поделился ожиданиями от матча против «Пари Сен-Жермен»
Японский полузащитник испанского «Реал Сосьедада» Такефуса Кубо поделился ожиданиями от матча 1/8 финала Лиги чемпионов против французского «Пари Сен-Жермен»:
«Нам надо быть лучшим «Реал Сосьедадом», чтобы соперничать с одной из лучших команд Европы. Это не просто матч. У нас есть желание и энтузиазм, и все возможно. Болельщики верят в нас, мы будем бороться, и я думаю, что это будет отличный вечер».
Матч «Реал Сосьедад» – «ПСЖ» состоится 5 марта в 22:00 по киевскому времени. Первая встреча закончилась со счетом 2:0 в пользу французской команды.
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Поединок состоится 5 марта в 22:00 по Киеву
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