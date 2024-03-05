Маттейс ДЕ ЛИГТ: «Игра против Лацио важна для всего сезона»

Защитник мюнхенской «Баварии» Маттейс де Лигт поделился ожиданиями от матча 1/8 финала Лиги чемпионов против римского «Лацио»:

«Мы переживаем сложный этап, поэтому игра против «Лацио» очень важна для всего сезона. Лига чемпионов требует много энергии, но мы будем готовы к этому. Итальянские команды всегда сильны в обороне. Для нас важно иметь игроков в штрафной и создавать моменты, необходимые для того, чтобы забивать голы, но мы также должны быть осторожными сзади. Это будет тяжелая игра и большой вызов».

Матч «Бавария» – «Лацио» состоится 5 марта в 22:00 по киевскому времени. Первая встреча закончилась со счетом 1:0 в пользу итальянской команды.