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  4. Маттейс ДЕ ЛИГТ: «Игра против Лацио важна для всего сезона»
Лига чемпионов
05 марта 2024, 10:36 |
82
0

Маттейс ДЕ ЛИГТ: «Игра против Лацио важна для всего сезона»

Защитник «Баварии» поделился ожиданиями от матча с «Лацио»

05 марта 2024, 10:36 |
82
0
Маттейс ДЕ ЛИГТ: «Игра против Лацио важна для всего сезона»
УЕФА. Маттейс де Лигт

Защитник мюнхенской «Баварии» Маттейс де Лигт поделился ожиданиями от матча 1/8 финала Лиги чемпионов против римского «Лацио»:

«Мы переживаем сложный этап, поэтому игра против «Лацио» очень важна для всего сезона. Лига чемпионов требует много энергии, но мы будем готовы к этому. Итальянские команды всегда сильны в обороне. Для нас важно иметь игроков в штрафной и создавать моменты, необходимые для того, чтобы забивать голы, но мы также должны быть осторожными сзади. Это будет тяжелая игра и большой вызов».

Матч «Бавария» – «Лацио» состоится 5 марта в 22:00 по киевскому времени. Первая встреча закончилась со счетом 1:0 в пользу итальянской команды.

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Бавария Лига чемпионов Лацио Бавария - Лацио Маттейс де Лигт
Источник УЕФА
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