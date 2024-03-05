Чиро ИММОБИЛЕ: «Защитники Лацио позаботятся о Кейне»

Нападающий римского «Лацио» Чиро Иммобиле поделился ожиданиями от матча 1/8 финала Лиги чемпионов против мюнхенской «Баварии»:

«Когда я пришел в «Лацио«, здесь была только стоянка и скамейки, но люди видят, во что это превратилось. Я продолжал 4 четыре раза, и сейчас мы играем в 1/8 финала Лиги чемпионов. Это был большой скачок как с личной точки зрения, так и с точки зрения клуба.

Я всегда сравниваю себя с лучшими, а Гарри Кейн один из лучших. За эти годы я встречался со многими нападающими, и ты пытаешься взять у них все, что можешь, как с точки зрения техники, так и с точки зрения головы. Кейн захочет забить, но наши защитники о нем позаботятся».

Матч «Бавария» – «Лацио» состоится 5 марта в 22:00 по киевскому времени. Первая встреча закончилась со счетом 1:0 в пользу итальянской команды.