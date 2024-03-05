ITF05 марта 2024, 10:11 |
57
0
Катарина Завацкая – Рената Ямрихова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча первого раунда на турнире в Трнаве
05 марта 2024, 10:11 |
57
0
5 марта украинская теннисистка Катарина Завацкая (№184 WTA) начнет выступления на турнире ITF W75 в Трнаве.
В матче первого раунда украинка сыграет против Ренаты Ямриховой (№811 WTA). Ориентировочное время начала поединка – не ранее 17:00 по Киеву.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Это будет первая встреча теннисисток.
В следующем раунде победительница встречи сразится против Елены-Габриэлы Русе или Валерии Савиных.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бокс | 04 марта 2024, 20:55 0
Энтони не уважает Тайсона Фьюри
Теннис | 04 марта 2024, 21:51 0
Илья в двух партиях уступил Джему Илькелю в финале отбора челленджера в Швейцарии
Футбол | 04.03.2024, 15:28
Биатлон | 05.03.2024, 07:56
Футбол | 05.03.2024, 07:44
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
03.03.2024, 22:20 5
04.03.2024, 07:02 5
04.03.2024, 00:39 23
04.03.2024, 00:03 9
03.03.2024, 16:44 45
03.03.2024, 10:07 1
04.03.2024, 16:13 1
04.03.2024, 07:15