Катарина Завацкая – Рената Ямрихова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

5 марта украинская теннисистка Катарина Завацкая (№184 WTA) начнет выступления на турнире ITF W75 в Трнаве.

В матче первого раунда украинка сыграет против Ренаты Ямриховой (№811 WTA). Ориентировочное время начала поединка – не ранее 17:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет первая встреча теннисисток.

В следующем раунде победительница встречи сразится против Елены-Габриэлы Русе или Валерии Савиных.

РАСПИСАНИЕ ДНЯ



ТУРНИРНАЯ СЕТКА