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  4. Катарина Завацкая – Рената Ямрихова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ITF
05 марта 2024, 10:11 |
57
0

Катарина Завацкая – Рената Ямрихова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча первого раунда на турнире в Трнаве

05 марта 2024, 10:11 |
57
0
Катарина Завацкая – Рената Ямрихова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Катарина Завацкая

5 марта украинская теннисистка Катарина Завацкая (№184 WTA) начнет выступления на турнире ITF W75 в Трнаве.

В матче первого раунда украинка сыграет против Ренаты Ямриховой (№811 WTA). Ориентировочное время начала поединка – не ранее 17:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет первая встреча теннисисток.

В следующем раунде победительница встречи сразится против Елены-Габриэлы Русе или Валерии Савиных.

📺 Видеотрансляция

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Катарина Завацкая ITF Трнава смотреть онлайн
Источник Sport.ua
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