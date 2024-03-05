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Украина. Премьер лига
05 марта 2024, 09:25 | Обновлено 05 марта 2024, 09:29
385
0

Где смотреть онлайн матч УПЛ Верес – Динамо

Поединок пройдет 7 марта в 18:00 в Ровно

05 марта 2024, 09:25 | Обновлено 05 марта 2024, 09:29
385
0
Где смотреть онлайн матч УПЛ Верес – Динамо
УПЛ

В четверг, 7 марта, состоится матч 20-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором отношения выяснят «Верес» и «Динамо».

Игра пройдет в Ровно на стадионе «Авангард». Матч начнется в 18:00.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

«Динамо» в таблице УПЛ занимает 4-е место, имея 34 очка после 16 игр. У «Вереса» 12 пунктов после 18 встреч и 15-я позиция.

Видеотрансляцию матча «Верес» – «Динамо» проводит УПЛ ТВ.

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Источник Sport.ua
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