В четверг, 7 марта, состоится матч 20-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором отношения выяснят «Верес» и «Динамо».

Игра пройдет в Ровно на стадионе «Авангард». Матч начнется в 18:00.

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«Динамо» в таблице УПЛ занимает 4-е место, имея 34 очка после 16 игр. У «Вереса» 12 пунктов после 18 встреч и 15-я позиция.

Видеотрансляцию матча «Верес» – «Динамо» проводит УПЛ ТВ.