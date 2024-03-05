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  4. Андре АГАССИ: «Нет ничего хуже, чем в конце карьеры играть против Надаля»
ATP
05 марта 2024, 09:37 | Обновлено 05 марта 2024, 09:38
535
0

Андре АГАССИ: «Нет ничего хуже, чем в конце карьеры играть против Надаля»

Восьмикратный чемпион турниров Grand Slam вспомнил матч против Рафы на Уимблдоне

05 марта 2024, 09:37 | Обновлено 05 марта 2024, 09:38
535
0
Андре АГАССИ: «Нет ничего хуже, чем в конце карьеры играть против Надаля»
Getty Images/Global Images Ukraine. Рафаэль Надаль и Андре Агасси

Бывший лидер мирового рейтинга Андре Агасси рассказал о матче против Рафаэля Надаля на Уимблдоне-2006, где американец проиграл со счетом 6:7(5), 2:6, 4:6 в возрасте 36 лет.

«Скажу так: нет ничего хуже, чем когда биологические часы говорят тебе, что играть осталось недолго. И видеть по другую сторону сетки Рафу. В таком случае риск поражения резко возрастает.

Для меня было плюсом, что матч проходил на траве, но физически Рафа тогда был невероятен. Он всегда был очень вежливым, но на корте не прощал ошибок.

Надаль заслуживает того, чтобы уйти из тенниса тогда, когда захочет сам. Даже если тело не позволит ему попрощаться так, как он хочет, он сам хозяин своей судьбы. Все эти годы в туре он играл на физическом максимуме – сейчас это невозможно.

Игроки расстраиваются из-за ограничений по здоровью, но Рафа умен, у него столько опыта и профессионализма. У него есть четкое понимание того, что нужно делать, и мы должны его поддержать», – сказал Агасси.

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Андре Агасси Рафаэль Надаль
Источник Relevo
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