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04 марта 2024, 23:35 | Обновлено 04 марта 2024, 23:36
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ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 5 марта

Важные события во всех видах спорта

04 марта 2024, 23:35 | Обновлено 04 марта 2024, 23:36
50
0
ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 5 марта
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

Во вторник, 5 марта, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем фаворита дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

20:00 Аль-Хиляль – Аль-Иттихад

Favbet 1.50 – 4.71 – 6.17

21:45 Сандерленд – Лестер Сити

Favbet 4.25 – 3.80 – 1.81

22:00 Бавария – Лацио

Favbet 1.31 – 6.17 – 11.20

22:00 Реал Сосьедад – ПСЖ

Favbet 2.64 – 3.56 – 2.82

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Источник Sport.ua
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