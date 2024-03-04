Дарья Снигур – Хейли Баптист. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

4 марта украинская теннисистка Дарья Снигур (№135 WTA) начнет выступления на турнире WTA 1000 в Индиан-Уэллс.

В матче первого раунда квалификации украинка сыграет против Хейли Баптист из США (№105 WTA). Время начала поединка – 23:25 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет первая встреча теннисисток.

В следующем раунде победительница встречи сразится против 11-й сеяной Клары Таусон из Дании.

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