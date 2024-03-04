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  4. Дарья Снигур – Хейли Баптист. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
04 марта 2024, 23:25 |
215
0

Дарья Снигур – Хейли Баптист. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча первого раунда квалификации на турнире в Индиан-Уэллс

04 марта 2024, 23:25 |
215
0
Дарья Снигур – Хейли Баптист. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Дарья Снигур

4 марта украинская теннисистка Дарья Снигур (№135 WTA) начнет выступления на турнире WTA 1000 в Индиан-Уэллс.

В матче первого раунда квалификации украинка сыграет против Хейли Баптист из США (№105 WTA). Время начала поединка – 23:25 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет первая встреча теннисисток.

В следующем раунде победительница встречи сразится против 11-й сеяной Клары Таусон из Дании.

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА

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WTA Индиан-Уэллс Дарья Снигур Хейли Баптист смотреть онлайн
Источник Sport.ua
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