WTA04 марта 2024, 23:25 |
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Дарья Снигур – Хейли Баптист. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча первого раунда квалификации на турнире в Индиан-Уэллс
04 марта 2024, 23:25 |
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4 марта украинская теннисистка Дарья Снигур (№135 WTA) начнет выступления на турнире WTA 1000 в Индиан-Уэллс.
В матче первого раунда квалификации украинка сыграет против Хейли Баптист из США (№105 WTA). Время начала поединка – 23:25 по Киеву.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Это будет первая встреча теннисисток.
В следующем раунде победительница встречи сразится против 11-й сеяной Клары Таусон из Дании.
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