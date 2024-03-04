Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Экс-хавбек Руха признался, почему перешел в Левый берег
Украина. Первая лига
04 марта 2024, 23:11 | Обновлено 04 марта 2024, 23:19
374
0

ВИДЕО. Экс-хавбек Руха признался, почему перешел в Левый берег

Марьян Мысык был приятно удивлен базой киевского клуба

04 марта 2024, 23:11 | Обновлено 04 марта 2024, 23:19
374
0
ВИДЕО. Экс-хавбек Руха признался, почему перешел в Левый берег
ФК Левый берег. Марьян Мысык

Март начался для клуба «Левый Берег» с кадрового усиления. Контракт с киевским клубом заключил универсал Марьян Мысык.

В интервью клубной пресс-службе игрок рассказал о том, как начинал свою футбольную карьеру в Донецке, поделился воспоминаниями о поездке в Лондон на матч Лиги Европы и повышении в УПЛ вместе с «Рухом», а также первыми впечатлениями от пребывания в клубе «Левый Берег».

Марьян Мысык: «Мне позвонил Виталий Николаевич [Первак], заьем я приехал сюда. Когда мне показали базу «Левого Берега», я был очень приятно удивлен. Клуб развивается, здесь есть все условия для прогресса.

Я поиграл на многих позициях, поэтому буду стараться принести максимальную пользу команде, в каком бы амплуа меня не использовали. Тренер очень хорошо подбирает футболистов, так что с такой базой и таким подбором игроков, считаю, вполне реально выполнять высокие задачи».

ВИДЕО. Экс-хавбек Руха признался, почему перешел в Левый берег

По теме:
Назван лучший игрок Динамо в матче против Черноморца
ВИДЕО. Буяльский прервал разговор Милевского и Ярмоленко на матче Динамо
«Заслужим признание». Петько назвал составляющие успеха Миная весной
трансферы Первая лига Украины Марьян Мысык трансферы УПЛ Рух Львов Левый берег чемпионат Украины по футболу Виталий Первак
Источник YouTube
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Следом за Павелко. Записоцкого освободили из-под стражи
Футбол | 04 марта 2024, 18:12 5
Следом за Павелко. Записоцкого освободили из-под стражи
Следом за Павелко. Записоцкого освободили из-под стражи

Бывший генеральный секретарь УАФ снова на свободе

ВИДЕО. Костюк со слезами на глазах выступила на награждении в Сан-Диего
Теннис | 04 марта 2024, 07:15 0
ВИДЕО. Костюк со слезами на глазах выступила на награждении в Сан-Диего
ВИДЕО. Костюк со слезами на глазах выступила на награждении в Сан-Диего

Марта заплакала, но не из-за фиаско в матче за титул в Сан-Диего, а из-за войны...

Драконы приземлили Орлов. Трубин пропустил 5 мячей в матче Бенфики с Порту
Футбол | 04.03.2024, 00:39
Драконы приземлили Орлов. Трубин пропустил 5 мячей в матче Бенфики с Порту
Драконы приземлили Орлов. Трубин пропустил 5 мячей в матче Бенфики с Порту
Турнирная таблица УПЛ. В чемпионате сменился лидер. Шахтер вошел в топ-3
Футбол | 04.03.2024, 06:30
Турнирная таблица УПЛ. В чемпионате сменился лидер. Шахтер вошел в топ-3
Турнирная таблица УПЛ. В чемпионате сменился лидер. Шахтер вошел в топ-3
В сборной Украины удивлены списком игроков от Минспорта на игру с Боснией
Футбол | 05.03.2024, 00:01
В сборной Украины удивлены списком игроков от Минспорта на игру с Боснией
В сборной Украины удивлены списком игроков от Минспорта на игру с Боснией
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Тренер Жироны подсчитал, сколько нужно очков для выхода в Лигу чемпионов
Тренер Жироны подсчитал, сколько нужно очков для выхода в Лигу чемпионов
03.03.2024, 11:45 2
Футбол
Ждет Костюк? Обидчица Цуренко обыграла дочку миллиардера и вышла в финал
Ждет Костюк? Обидчица Цуренко обыграла дочку миллиардера и вышла в финал
03.03.2024, 04:15 4
Теннис
Валенсия – Реал – 2:2. Что произошло на последних минутах? Видео голов
Валенсия – Реал – 2:2. Что произошло на последних минутах? Видео голов
03.03.2024, 00:45 1
Футбол
ВИДЕО. Яркий нокаут за 10 секунд до финала в титульном поединке
ВИДЕО. Яркий нокаут за 10 секунд до финала в титульном поединке
03.03.2024, 16:33
Бокс
Фьюри рассказал, за сколько раундов уложит Усика
Фьюри рассказал, за сколько раундов уложит Усика
03.03.2024, 20:43 2
Бокс
Анчелотти оценил скандальный матч Реала, в котором Лунин пропустил 2 гола
Анчелотти оценил скандальный матч Реала, в котором Лунин пропустил 2 гола
03.03.2024, 07:01 3
Футбол
Анчелотти дал Лунину важное обещание и хочет, чтобы Андрей остался в Реале
Анчелотти дал Лунину важное обещание и хочет, чтобы Андрей остался в Реале
04.03.2024, 00:03 9
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем