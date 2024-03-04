Март начался для клуба «Левый Берег» с кадрового усиления. Контракт с киевским клубом заключил универсал Марьян Мысык.

В интервью клубной пресс-службе игрок рассказал о том, как начинал свою футбольную карьеру в Донецке, поделился воспоминаниями о поездке в Лондон на матч Лиги Европы и повышении в УПЛ вместе с «Рухом», а также первыми впечатлениями от пребывания в клубе «Левый Берег».

Марьян Мысык: «Мне позвонил Виталий Николаевич [Первак], заьем я приехал сюда. Когда мне показали базу «Левого Берега», я был очень приятно удивлен. Клуб развивается, здесь есть все условия для прогресса.

Я поиграл на многих позициях, поэтому буду стараться принести максимальную пользу команде, в каком бы амплуа меня не использовали. Тренер очень хорошо подбирает футболистов, так что с такой базой и таким подбором игроков, считаю, вполне реально выполнять высокие задачи».

ВИДЕО. Экс-хавбек Руха признался, почему перешел в Левый берег