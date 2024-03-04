Без Зинченко – на пять. Арсенал рвет Шеффилд Юнайтед. Когда успокоятся?

В поединке 27-го тура Английской Премьер-лиги между «Шеффилд Юнайтед» и «Арсеналом» завершился первый тайм.

Со счетом 5:0 в поединке побеждают «канониры». По голу в составе подопечных Микеля Артеты забили Эдегор, Мартинелли, Хаверц и Райс. Еще один гол в ворота своей команды забил игрок «Шеффилд Юнайтед» Богл.

Напомним, в заявку «Арсенала» на игру не попал украинский защитник Александр Зинченко. Он остается среди травмированных игроков команды.