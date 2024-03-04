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  4. Без Зинченко – на пять. Арсенал рвет Шеффилд Юнайтед. Когда успокоятся?
Англия
04 марта 2024, 22:50 | Обновлено 04 марта 2024, 22:52
315
0

Без Зинченко – на пять. Арсенал рвет Шеффилд Юнайтед. Когда успокоятся?

«Канониры» не имеют проблем в гостевом матче 27-го тура АПЛ

04 марта 2024, 22:50 | Обновлено 04 марта 2024, 22:52
315
0
Без Зинченко – на пять. Арсенал рвет Шеффилд Юнайтед. Когда успокоятся?
Getty Images/Global Images Ukraine

В поединке 27-го тура Английской Премьер-лиги между «Шеффилд Юнайтед» и «Арсеналом» завершился первый тайм.

Со счетом 5:0 в поединке побеждают «канониры». По голу в составе подопечных Микеля Артеты забили Эдегор, Мартинелли, Хаверц и Райс. Еще один гол в ворота своей команды забил игрок «Шеффилд Юнайтед» Богл.

Напомним, в заявку «Арсенала» на игру не попал украинский защитник Александр Зинченко. Он остается среди травмированных игроков команды.

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Арсенал Лондон
Источник Sport.ua
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