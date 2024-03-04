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Украина. Премьер лига
04 марта 2024, 21:09 | Обновлено 04 марта 2024, 21:21
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0

«Заслужим признание». Петько назвал составляющие успеха Миная весной

Полузащитник «Миная» – об удачном старте своей команды после зимнего перерыва

04 марта 2024, 21:09 | Обновлено 04 марта 2024, 21:21
81
0
«Заслужим признание». Петько назвал составляющие успеха Миная весной
ФК Минай. Сергей Петько

Футболистов «Миная» смело можно назвать нарушителями спокойствия в весенней части чемпионата УПЛ. Сыграв вничью с «Днепром-1» и взяв верх над «Металлистом 1925», закарпатцы уже не являются безнадежными аутсайдерами.

В разговоре с корреспондентом Sport.ua полузащитник «Миная» Сергей Петько объяснил, что вызвало такие приятные метаморфозы в функционировании «горожан»:

– Большинство экспертов, убежден, считают, что «Минаю» даже сейчас не избежать вылета из элитного дивизиона. Вот почему, по большому счету, «Минаю» терять нечего, отсюда и раскованность, а если сенсационно выберемся из глубокой ямы, то, действительно, заслужим на награждение.

– И все же, факты – упрямая вещь: во время зимнего перерыва «горожан» покинула немалая группа опытных игроков, которых заменили малоизвестные исполнители, у руля оказался специалист-легионер, без опыта работы в УПЛ.

– Во-первых, мы продуктивно провели подготовительный период, хотя почти все спарринги проходили не на траве, а на искусственном газоне авангардовского стадиона в Ужгороде. Во-вторых, постепенно формировался очень дружный коллектив, голодный к большим победам. Вот этот замечательный микроклимат в команде также способствовал удачному старту. В-третьих, считаю, что главный тренер Желько Любенович проявил себя умелым психологом, достучался до нас и мы поверили, что еще не все потеряно, что можно спасти.

В-четвертых, следует отдать должное тренерскому штабу, который в совершенстве изучал игру соперников и после установки мы знали, как действовать в той или иной ситуации. Кстати, в нашем активе несколько тактических схем и даже по ходу одного поединка мы можем менять их для пользы команде.

Наконец, в этом году обострилась конкуренция за место в стартовом составе, все горят желанием проявить себя с лучшей стороны.

– Ты считаешь, что ничья с «Днепром-1» и победа над «Металлистом 1925» – это оптимальный вариант для «Миная»?

– В Днепре, если бы при счете 1:0 в нашу пользу, мы еще и реализовали пенальти, то могли рассчитывать на большее. Но грех жаловаться, имеем то, что имеем.

Что касается матча с харьковчанами, то мы контролировали ход событий на поле. Во втором тайме гости прибавили обороты, однако их выбило из колеи удаление. Под занавес поединка закрепили победу.

– Победа над «Металлистом 1925» стала первой для «Миная» в текущем сезоне. Что говорил Желько Любенович в раздевалке после финального свистка?

– Поблагодарил за игру, сказал, что мы -молодцы, что гордится нами. Такие слова наставника – известного в прошлом футболиста придают сил, вдохновляют прыгнуть выше головы.

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Сергей Петько Минай инсайд Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Источник Sport.ua
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