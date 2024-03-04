Президент Бенфики извинился за 0:5 от Порту. Тренер отказался
Рогер Шмидт считает, что игроки проиграли не специально
Президент «Бенфики» и известный в прошлом игрок Руй Кошта после поражения 0:5 от «Порту» в матче чемпионата Португалии извинился перед болельщиками за такое выступление.
Сообщается, что наставник Рогер Шмидт не стал извиняться за результат. Тренер считает, что в футболе случается всякое, а футболисты не специально пропустили пять мячей.
По информации СМИ, сегодня утром команда на базе устроила разбор болезненной неудачи. Игра стала худшей в составе «Бенфики» для украинского вратаря Анатолия Трубина, который впервые пропустил пять голов.
Орлы в таблице идут вторыми в одном пункте от «Спортинга», у которого матч в запасе.
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