Цифры и факты. Важнейшие события 19-го тура УПЛ

Наиболее важные цифры 19-го тура УПЛ – в нашем традиционном обзоре.

«Шахтер» 11-й раз подряд берет верх над «Кривбассом» в родных стенах (мячи 29-6).

Дончане, нанесшие 9-й разгром криворожцам, празднует рекордную 150-ю крупную викторию на своем поле.

Общая беспроигрышная серия оранжево-черных во встречах с бело-красно-черными достигает 15 матчей (+14=1), а домашняя - 23-х (+19=4).

Дмитрий Крыськив стает автором 10-го дубля «Шахтера» в поединках с «Кривбассом», а Артем Бондаренко – 90-го гола дончан криворожцам.

Виктор Цуканов становится первым игроком 2006 года рождения, задействованным горняками в УПЛ.

ФК Шахтер. Виктор Цуканов

«Кривбасс» терпит 45-е крупное поражение в УПЛ.

Принс Аду на 474-й минуте прерывает безголевую серию бело-красно-черных в гостевых баталиях с оранжево-черными, а также две сухие серии горняков: общую – на 413-й минуте и домашнюю – на 323-й.

Мяч, забитый Тимуром Стецковым, становится 700-м, пропущенным «Шахтером» в чемпионатах Украины.

«Динамо» празднует в общем 6-ю викторию кряду (мячи 15-4), а в родных стенах – 4-ю (мячи 9-2).

Домашняя безничейная серия киевлян достигает 11 матчей (+8-3).

Динамовцы забивают «Черноморцу» 28 игр подряд, повторяя личное достижение, установленное в поединках с «Мариуполем», а на своем поле – во всех 27, поднимая планку рекорда УПЛ.

Обновляют бело-синие и еще один рекорд чемпионатов, обходясь без мировых во всех 27 домашних баталиях с сине-черными 27 (+24-3).

Александр Тымчик проводит 50-й матч в УПЛ за «Динамо», а Георгий Бущан –1-й в качестве капитана киевлян.

Роман Григорчук становится первым тренером «Черноморца», проведшим 150 поединков в украинских чемпионатах (+54=40-56, 168-178).

«Верес» терпит 3-е поражение подряд, как в общем (мячи 1-6), так и в гостях (мячи 1-5).

Ровенчане устанавливают новый личный антирекорд, обходясь без побед на чужих полях 16 игр кряду (=4-12).

Марко Мрвальевич на 546-й минуте прерывает гостевую безголевую серию красно-черных.

«Ворскла» становится автором 20-й волевой победы сезона-2023/24.

Сергей Долганский празднует первую викторию на посту главного тренера полтавчан (во 2-й игре), а Сергей Лавриненко терпит 10-е поражение во главе «Вереса».

«Полесье» завершает свою беспроигрышную серию, которая составила 11 игр (+5=6). Последний раз житомиряне уступали соперникам 16 сентября 2023 года – 0:1 в гостях с «Черноморцем».

200-й матч в карьере в рядах украинских клубов проводит Артем Шабанов (ЧУ – 166, КУ – 20, ЕК – 14).

«Рух» празднует 10-ю викторию в элитном дивизионе под руководством Виталия Пономарева.

Бразилец Таллес становится первым легионером желто-черных, проведшим 50 игр в УПЛ.

«Александрия» проводит 60-й сухой матч в родных стенах.

Подопечные Руслана Ротаня не пропускают 3 игры кряду, как в общем (277 минут), так и на своем поле (315 минут).

Общая безголевая серия черно-желто-зеленых во встречах с «Зарей» достигает 282-х минут, а домашняя – 360.

200-й матч в карьере проводит Кирилл Ковалец (ЧУ – 187, КУ – 7, ЕК – 6).

Луганчане повторяют личный рекорд 10-летней давности, 3-й раз подряд поделив очки с хозяевами.

Команды Юрия Коваля подписывают 20-ю мировую в украинских чемпионатах.

«Минай», одержавший первую победу в сезоне, завершает свою безвыигрышную серию, которая составила 16 игр (=7-9).

ФК Минай

Закарпатцы 10-й раз добиваются успеха в родных стенах в элитном дивизионе.

Сергей Корнейчук на 408-й минуте прерывает домашнюю безголевую серию «Миная». Его гол становится 50-м, пропущенным желто-синими в гостях.

Первую викторию на тренерском посту в чемпионатах Украины празднует Желько Любенович (в 3-й игре).

«Букет» антирекордов выдает на-гора «Металлист 1925». Харьковчане терпят в общем 7-е поражение подряд (мячи 8-21), а на чужих полях – 5-е (мячи 6-14), пропускают в общем 12 игр кряду, а на выезде – 9, и продлевают гостевую безвыигрышную серию до 9 матчей (=2-7).

Желто-синие выходят в единоличные «лидеры» сезона по числу заработанных красных карточек – 7.

«Днепр-1» одерживает 10-ю победу в УПЛ под руководством Юрия Максимова.

250-й матч в чемпионатах Украины проводит Александр Караваев («Динамо»), 1-й – Зе Гомиш, Артем Присяжнюк (оба – «Черноморец»), Натанаэль Сантини («Кривбасс») и Виктор Цуканов («Шахтер»).

В 3-м для себя клубе элитного дивизиона дебютирует Евгений Морозко («Верес»), во 2-м – Иван Матюшенко («Минай») и Оливье Тилль (ЛНЗ).

5-й мяч в УПЛ забивают Ефим Конопля и Тимур Стецков, 1-й – Сергей Корнейчук, Марко Мрвальевич, Евгений Скиба (все – во 2-й игре) и Алексей Сыч (в 38-й)

3-й дубль в украинских чемпионатах делает Сергей Мякушко, 2-й – Дмитрий Крыськив.

50-й сухой матч в УПЛ проводит Никита Шевченко, 5-й – Дмитрий Ледвий, 1-й – Александр Кемкин (в 4-й игре).

2-ю красную карточку в чемпионатах Украины получает Жордан, 1-ю – Хрвое Илич (в 17–м матче) и Ростислав Русин (в 53-м).

50-й «горчичник» в этом сезоне зарабатывают для своих команд Евгений Банада («Верес») и Даниил Хрипчук («Ворскла»).

20-й поединок в элитном дивизионе проводит арбитр из Львова Богдан Блавацкий.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ