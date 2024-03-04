Журналист: «Мудрик в Арсенале? Звучит абсурдно»

Британский журналист Дин Джонс прокомментировал слухи о переходе украинского вингера Михаила Мудрика из «Челси» в лондонский «Арсенал»:

«Это звучит абсурдно, что «Арсенал» сейчас хочет подписать Мудрика. Я не вижу вариантов, чтобы эта сделка была успешной для всех. В этом нет особого смысла. Я не слышал ничего хорошего о Мудрике с тех пор, как он пришел в «Челси». Хотя, думаю, на это есть некоторые причины».

В субботу, 2 марта Михаил Мудрик вышел на замену в матче АПЛ против «Брентфорда» на 71-й минуте.