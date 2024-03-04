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  4. Журналист: «Мудрик в Арсенале? Звучит абсурдно»
Украина. Премьер лига
04 марта 2024, 19:28 |
278
0

Журналист: «Мудрик в Арсенале? Звучит абсурдно»

Дин Джонс раскритиковал украинского вингера

04 марта 2024, 19:28 |
278
0
Журналист: «Мудрик в Арсенале? Звучит абсурдно»
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Британский журналист Дин Джонс прокомментировал слухи о переходе украинского вингера Михаила Мудрика из «Челси» в лондонский «Арсенал»:

«Это звучит абсурдно, что «Арсенал» сейчас хочет подписать Мудрика. Я не вижу вариантов, чтобы эта сделка была успешной для всех. В этом нет особого смысла. Я не слышал ничего хорошего о Мудрике с тех пор, как он пришел в «Челси». Хотя, думаю, на это есть некоторые причины».

В субботу, 2 марта Михаил Мудрик вышел на замену в матче АПЛ против «Брентфорда» на 71-й минуте.

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Михаил Мудрик Челси Арсенал Лондон
Источник TeamTalk
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