Защитник Шахтера: «Через 5 лет вижу себя одним из лучших в мире»
Новатус Мироши поделился амбициозными планами на карьеру
Танзанийский защитник донецкого «Шахтера» Новатус Мироши поделился амбициозными планами на карьеру, а также ответил на несколько цикпаых вопросов относительно своей жизни.
– Какую музыку любит Новатус Мироши?
– Хип-хоп.
– Какое воспоминание для тебя является самым дорогим в твоей футбольной карьере?
– Подписание соглашения с «Шахтером».
– Правда?
– Да.
– Твои хобби, кроме футбола?
– Заниматься музыкой.
– Три самые важные вещи, для того, чтобы быть для тебя лучшим другом.
– Быть счастливым, но надежным человеком. Любить вечеринки.
– Какие в твоей жизни есть табу? Чего ты никогда не сделаешь и не поступишь?
– Никогда бы не пошел на убийство.
– Есть ли у тебя любимая книга или любимый фильм?
– Фильм – «Доктор Стрэндж».
– Что по поводу книг?
– Нет, не люблю читать.
– Каким ты видишь себя через 5 лет?
– Одним из лучших игроков в мире.
Напомним, Новатус Мироши играет за «Шахтер» на правах аренды из бельгийского «Зюльте-Варегема», в который должен вернуться летом 2024 года.
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