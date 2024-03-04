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  4. Защитник Шахтера: «Через 5 лет вижу себя одним из лучших в мире»
Украина. Премьер лига
04 марта 2024, 19:21 |
920
0

Защитник Шахтера: «Через 5 лет вижу себя одним из лучших в мире»

Новатус Мироши поделился амбициозными планами на карьеру

04 марта 2024, 19:21 |
920
0
Защитник Шахтера: «Через 5 лет вижу себя одним из лучших в мире»
ФК Шахтер. Новатус Мироши

Танзанийский защитник донецкого «Шахтера» Новатус Мироши поделился амбициозными планами на карьеру, а также ответил на несколько цикпаых вопросов относительно своей жизни.

– Какую музыку любит Новатус Мироши?

– Хип-хоп.

– Какое воспоминание для тебя является самым дорогим в твоей футбольной карьере?

– Подписание соглашения с «Шахтером».

– Правда?

– Да.

– Твои хобби, кроме футбола?

– Заниматься музыкой.

– Три самые важные вещи, для того, чтобы быть для тебя лучшим другом.

– Быть счастливым, но надежным человеком. Любить вечеринки.

– Какие в твоей жизни есть табу? Чего ты никогда не сделаешь и не поступишь?

– Никогда бы не пошел на убийство.

– Есть ли у тебя любимая книга или любимый фильм?

– Фильм – «Доктор Стрэндж».

– Что по поводу книг?

– Нет, не люблю читать.

– Каким ты видишь себя через 5 лет?

– Одним из лучших игроков в мире.

Напомним, Новатус Мироши играет за «Шахтер» на правах аренды из бельгийского «Зюльте-Варегема», в который должен вернуться летом 2024 года.

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чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига Новатус Мироши
Источник ФК Шахтер Донецк
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