Игорь ЦЫГАНЫК: «У клубов УПЛ уже Стокгольмский синдром к Шахтеру»
Журналист думал, что клубы будут давать отпор Шахтеру
Журналист Игорь Цыганык возмущен ситуацией с матчем «Александрия» – «Шахтер», где хозяева получили техническое поражение за ошибку с игроком, который не был заявлен и вышел на поле.
Кроме того, Цыганык раскритиковал судейство и второй гол «Шахтера» в ворота «Кривбасса» после быстро разыгранного штрафного. При этом наставник «Кривбасса» Юрий Вернидуб заявил, что это была ошибка его команды.
«Я думал, что Вернидуб выйдет и даст отпор. Если не выходить в публичность, то дальше так и будет продолжаться. Его заявление я не понял, оно меня остановило. Я ждал более острого комментария. Зная, как он может сказать...».
«А он может сказать остро. У меня впечатление, что у клубов Стокгольмский синдром по отношению к «Шахтеру». «Александрия» – мы сами виноваты, «Кривбасс» – мы сами виноваты. А «Шахтер» не хитрее, а наглее просто. Они знают, что это пройдет. И нужно обращать на это внимание», – сказал Цыганык.
Стокгольмский синдром – термин, описывающий связь и симпатию между террористом и жертвой.
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И тут цыганыка пронесло.