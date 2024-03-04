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  4. Игорь ЦЫГАНЫК: «У клубов УПЛ уже Стокгольмский синдром к Шахтеру»
Украина. Премьер лига
04 марта 2024, 18:51 | Обновлено 04 марта 2024, 19:15
2282
9

Игорь ЦЫГАНЫК: «У клубов УПЛ уже Стокгольмский синдром к Шахтеру»

Журналист думал, что клубы будут давать отпор Шахтеру

04 марта 2024, 18:51 | Обновлено 04 марта 2024, 19:15
2282
9
Игорь ЦЫГАНЫК: «У клубов УПЛ уже Стокгольмский синдром к Шахтеру»
ФК Шахтер

Журналист Игорь Цыганык возмущен ситуацией с матчем «Александрия» – «Шахтер», где хозяева получили техническое поражение за ошибку с игроком, который не был заявлен и вышел на поле.

Кроме того, Цыганык раскритиковал судейство и второй гол «Шахтера» в ворота «Кривбасса» после быстро разыгранного штрафного. При этом наставник «Кривбасса» Юрий Вернидуб заявил, что это была ошибка его команды.

«Я думал, что Вернидуб выйдет и даст отпор. Если не выходить в публичность, то дальше так и будет продолжаться. Его заявление я не понял, оно меня остановило. Я ждал более острого комментария. Зная, как он может сказать...».

«А он может сказать остро. У меня впечатление, что у клубов Стокгольмский синдром по отношению к «Шахтеру». «Александрия» – мы сами виноваты, «Кривбасс» – мы сами виноваты. А «Шахтер» не хитрее, а наглее просто. Они знают, что это пройдет. И нужно обращать на это внимание», – сказал Цыганык.

Стокгольмский синдром – термин, описывающий связь и симпатию между террористом и жертвой.

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Игорь Цыганык чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Шахтер Донецк Александрия - Шахтер Александрия Кривбасс Кривой Рог
Источник Циганик LIVE
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Комментарии 10
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Sashko57
Шахтер все больше становится болотом (сейчас динамо и рядом не стоит). За вас болеть - себя не уважать. Даешь лигу конференций.
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+10
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sania
Стосовно Шахтаря і суддівства чітко і по справі.
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0
Фанькин кот
О да, особенно у дынамки суркисовой. Эти оффшорники кипрские позорники вечно проигрывают горнякам с крупным счётом. А выигрывают только в том случае, когда Чемпиону уже ничего не нужно и он решил все свои турнирные задачи.
Зато гонору сколько у четвёртых
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-2
Лига конференций без динамо
Иди под зоной песни пой про беню п_др дырявый и на поруки бери можешь ещё и отсмоктать с проглотом как  ты любишь петушок цыганок
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-2
Xvalenok03
И тут остапа понесло.
Пардон. Ошибся. 
И тут цыганыка пронесло. 
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-7
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