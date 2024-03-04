Украина. Премьер лига04 марта 2024, 18:12 |
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Следом за Павелко. Записоцкого освободили из-под стражи
Бывший генеральный секретарь УАФ снова на свободе
04 марта 2024, 18:12 |
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Бывшего генерального секретаря Украинской ассоциации футбола Юрия Записоцкого освободили из-под стражи, сообщает издание Tribuna.
Интересно, что ранее апелляция Записоцкого на освобождение из-под стражи была отклонена.
Как и экс-президент УАФ Андрей Павелко, Записоцкий подозревается в хищении денег на строительстве завода по изготовлению искусственного газона для футбольных полей. Он находился в СИЗО более 8 месяцев.
По версии следствия, нанесенный Павелко и Записоцким ущерб составляет 26 миллионов гривен.
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