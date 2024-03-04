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  4. Следом за Павелко. Записоцкого освободили из-под стражи
Украина. Премьер лига
04 марта 2024, 18:12 |
179
1

Следом за Павелко. Записоцкого освободили из-под стражи

Бывший генеральный секретарь УАФ снова на свободе

04 марта 2024, 18:12 |
179
1
Следом за Павелко. Записоцкого освободили из-под стражи
УАФ. Юрий Записоцкий

Бывшего генерального секретаря Украинской ассоциации футбола Юрия Записоцкого освободили из-под стражи, сообщает издание Tribuna.

Интересно, что ранее апелляция Записоцкого на освобождение из-под стражи была отклонена.

Как и экс-президент УАФ Андрей Павелко, Записоцкий подозревается в хищении денег на строительстве завода по изготовлению искусственного газона для футбольных полей. Он находился в СИЗО более 8 месяцев.

По версии следствия, нанесенный Павелко и Записоцким ущерб составляет 26 миллионов гривен.

Недавно на свободу выпустили и самого Андрея Павелко.

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коррупция Андрей Павелко апелляция арест суд Украинская ассоциация футбола тюрьма Юрий Записоцкий
Источник Трибуна
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