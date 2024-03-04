Следом за Павелко. Записоцкого освободили из-под стражи

Бывшего генерального секретаря Украинской ассоциации футбола Юрия Записоцкого освободили из-под стражи, сообщает издание Tribuna.

Интересно, что ранее апелляция Записоцкого на освобождение из-под стражи была отклонена.

Как и экс-президент УАФ Андрей Павелко, Записоцкий подозревается в хищении денег на строительстве завода по изготовлению искусственного газона для футбольных полей. Он находился в СИЗО более 8 месяцев.

По версии следствия, нанесенный Павелко и Записоцким ущерб составляет 26 миллионов гривен.

Недавно на свободу выпустили и самого Андрея Павелко.