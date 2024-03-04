Защитником Шахтера интересовались английские клубы. Почему выбрал горняков?

Защитник донецкого «Шахтера» Новатус Мироши рассказал, почему решил перейти в состав «горняков», имея предложения от команд из Англии.

– Я знаю, что тобой интересовались еще 2 клуба из Англии. Почему в этой борьбе победил «Шахтер»?

– Как я уже говорил, это большой клуб. А в Англии был второй дивизион. В «Шахтере» можешь участвовать в таких турнирах, как Лига чемпионов. Уверен, все молодые футболисты мечтают о таком. Поэтому это сыграло большую роль в моем переходе в «Шахтер».

Относительно переезда в Англию: не было прямой договоренности, нужной коммуникации между клубом и агентом. Считаю это проблемой. С другой стороны, «Шахтер» проявлял серьезный интерес ко мне, поэтому я принял такое решение. Это большая команда, поэтому я здесь.

Напомним, Новатус Мироши играет за «Шахтер» на правах аренды из бельгийского «Зюльте-Варегема», в который должен вернуться летом 2024 года.