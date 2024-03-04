Стала седьмой украинкой. Калинина провела 100 недель в топ-50
Ангелина держится в топ-50 с января 2022 года
В обновленном рейтинге WTA украинская теннисистка Ангелина Калинина занимает 35-е место – это 100-я неделя в топ-50 рейтинга в карьере спортсменки.
Калинина с небольшими перерывами находится в списке 50 лучших теннисисток с января 2022 года.
Ангелина стала седьмой украинской с подобным достижением. Ранее это удалось Элине Свитолиной, Лесе Цуренко, Даяне Ястремской, Катерине Володько (Бондаренко), Наталье Медведевой и Алене Бондаренко.
Наибольшее число недель в топ-50 рейтинга (не подряд, а всего) у Свитолиной – 488.
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