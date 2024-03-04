Тренер Арсенала предположил, сколько очков нужно для титула АПЛ
Артета считает, что точно больше 90
Наставник «Арсенала» Микель Артета считает, что для того, чтобы рассчитывать на чемпионский титул АПЛ, команде нужно набрать более 90 очков.
«Мне постоянно задают этот вопрос, но я постоянно не могу угадать. Честно говоря, мне сложно назвать точное количество очков. Нужно побеждать и все».
«Нужно учесть очень тяжелый календарь, даже более тяжелый для всех, чем в минувшем сезоне. Безумный календарь. Думаю, всем будет тяжело набрать больше 90 очков, где-то на этом уровне», — сказал Артета.
У команды Александра Зинченко сейчас 58 пунктов. Больше 94 очков по итогам чемпионата лондонцам уже не набрать.
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