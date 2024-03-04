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  4. Тренер Арсенала предположил, сколько очков нужно для титула АПЛ
Англия
04 марта 2024, 17:29 |
416
0

Тренер Арсенала предположил, сколько очков нужно для титула АПЛ

Артета считает, что точно больше 90

04 марта 2024, 17:29 |
416
0
Тренер Арсенала предположил, сколько очков нужно для титула АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine

Наставник «Арсенала» Микель Артета считает, что для того, чтобы рассчитывать на чемпионский титул АПЛ, команде нужно набрать более 90 очков.

«Мне постоянно задают этот вопрос, но я постоянно не могу угадать. Честно говоря, мне сложно назвать точное количество очков. Нужно побеждать и все».

«Нужно учесть очень тяжелый календарь, даже более тяжелый для всех, чем в минувшем сезоне. Безумный календарь. Думаю, всем будет тяжело набрать больше 90 очков, где-то на этом уровне», — сказал Артета.

У команды Александра Зинченко сейчас 58 пунктов. Больше 94 очков по итогам чемпионата лондонцам уже не набрать.

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Арсенал Лондон Микель Артета Александр Зинченко чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига
Источник Football London
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