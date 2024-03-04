Виталий РОМАН: «Игра против Колоса была очень сложной»

Защитник львовского «Руха» Виталий Роман прокомментировал победу над ковалевским «Колосом» (1:0) в матче 19-го тура УПЛ:

«Игра была очень сложной – напряжение чувствовалось на протяжении всего матча. Счет 1:0 всегда опасен, ведь «Колос» мог забить гол и поединок пошел бы по совсем другому сценарию.

Сам матч был интересным и боевым. Встретились соседи в турнирной таблице и никто не хотел уступать. Хорошо, что удалось забить быстрый гол и дальше могли играть по счету, сохраняя необходимый для «Руха» результат.

Удавалось хорошо обороняться и выбегать в контратаки. У «Колоса» очень хорошо построена оборона – они пропустили меньше всего голов в УПЛ, но мы смогли отличиться и победить».