Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Виталий РОМАН: «Игра против Колоса была очень сложной»
Украина. Премьер лига
04 марта 2024, 17:49 |
74
0

Виталий РОМАН: «Игра против Колоса была очень сложной»

Защитник «Руха» прокомментировал победу над «Колосом»

04 марта 2024, 17:49 |
74
0
Виталий РОМАН: «Игра против Колоса была очень сложной»
ФК Колос

Защитник львовского «Руха» Виталий Роман прокомментировал победу над ковалевским «Колосом» (1:0) в матче 19-го тура УПЛ:

«Игра была очень сложной – напряжение чувствовалось на протяжении всего матча. Счет 1:0 всегда опасен, ведь «Колос» мог забить гол и поединок пошел бы по совсем другому сценарию.

Сам матч был интересным и боевым. Встретились соседи в турнирной таблице и никто не хотел уступать. Хорошо, что удалось забить быстрый гол и дальше могли играть по счету, сохраняя необходимый для «Руха» результат.

Удавалось хорошо обороняться и выбегать в контратаки. У «Колоса» очень хорошо построена оборона – они пропустили меньше всего голов в УПЛ, но мы смогли отличиться и победить».

По теме:
Пушич оценил разгром Кривбасса и выделил трех игроков Шахтера
Определены претенденты на лучшего игрока и тренера 19-го тура УПЛ
Новичок Черноморца: «Не боялся ехать в Украину. Одесса – идеальная»
Виталий Роман чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Колос Ковалевка Рух Львов Колос - Рух
Источник ФК Рух Львов
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Арбитр скандального матча Валенсия – Реал отстранен от работы
Футбол | 04 марта 2024, 15:28 4
Арбитр скандального матча Валенсия – Реал отстранен от работы
Арбитр скандального матча Валенсия – Реал отстранен от работы

Хесус Хиль Мансано не будет судить ближайшие матчи Ла Лиги

ВИДЕО. Яркий нокаут за 10 секунд до финала в титульном поединке
Бокс | 03 марта 2024, 16:33 0
ВИДЕО. Яркий нокаут за 10 секунд до финала в титульном поединке
ВИДЕО. Яркий нокаут за 10 секунд до финала в титульном поединке

Рэймонд Форд завоевал титул полулегкого веса

Некабинетная победа. Шахтер в большинстве переиграл Кривбасс на Арене Львов
Футбол | 03.03.2024, 20:06
Некабинетная победа. Шахтер в большинстве переиграл Кривбасс на Арене Львов
Некабинетная победа. Шахтер в большинстве переиграл Кривбасс на Арене Львов
Мичел высказался о фиаско в Мальорке, в котором сыграли Довбик и Цыганков
Футбол | 04.03.2024, 06:48
Мичел высказался о фиаско в Мальорке, в котором сыграли Довбик и Цыганков
Мичел высказался о фиаско в Мальорке, в котором сыграли Довбик и Цыганков
Хрвое ИЛИЧ: «Странно, что второй гол Шахтера засчитали»
Футбол | 04.03.2024, 12:23
Хрвое ИЛИЧ: «Странно, что второй гол Шахтера засчитали»
Хрвое ИЛИЧ: «Странно, что второй гол Шахтера засчитали»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Анчелотти оценил скандальный матч Реала, в котором Лунин пропустил 2 гола
Анчелотти оценил скандальный матч Реала, в котором Лунин пропустил 2 гола
03.03.2024, 07:01 3
Футбол
Турнирная таблица УПЛ. В чемпионате сменился лидер. Шахтер вошел в топ-3
Турнирная таблица УПЛ. В чемпионате сменился лидер. Шахтер вошел в топ-3
04.03.2024, 06:30 6
Футбол
Ждет Костюк? Обидчица Цуренко обыграла дочку миллиардера и вышла в финал
Ждет Костюк? Обидчица Цуренко обыграла дочку миллиардера и вышла в финал
03.03.2024, 04:15 4
Теннис
Невероятная Фемке. На ЧМ-2024 по легкой атлетике установлен мировой рекорд
Невероятная Фемке. На ЧМ-2024 по легкой атлетике установлен мировой рекорд
03.03.2024, 00:05 1
Другие виды
ВИДЕО. Яремчук обыграл Лунина. Валенсия забила Реалу 2 гола за 3 минуты
ВИДЕО. Яремчук обыграл Лунина. Валенсия забила Реалу 2 гола за 3 минуты
02.03.2024, 22:40 16
Футбол
Роман ГРИГОРЧУК: «Почему вначале пресс-конференцию провел Шовковский?»
Роман ГРИГОРЧУК: «Почему вначале пресс-конференцию провел Шовковский?»
02.03.2024, 19:16 6
Футбол
Валенсия – Реал – 2:2. Что произошло на последних минутах? Видео голов
Валенсия – Реал – 2:2. Что произошло на последних минутах? Видео голов
03.03.2024, 00:45
Футбол
Шовковский прокомментировал победу в матче против Черноморца
Шовковский прокомментировал победу в матче против Черноморца
02.03.2024, 18:45 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем