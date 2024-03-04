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  4. Пушич оценил разгром Кривбасса и выделил трех игроков Шахтера
Украина. Премьер лига
04 марта 2024, 18:11 |
209
0

Пушич оценил разгром Кривбасса и выделил трех игроков Шахтера

Наставнику понравилась игра Цуканов, Траоре и Крыськива

04 марта 2024, 18:11 |
209
0
Пушич оценил разгром Кривбасса и выделил трех игроков Шахтера
ФК Шахтер. Марино Пушич

Наставник «Шахтера» Марино Пушич оценил результативную победу 5:2 над «Кривбассом» в матче прямых конкурентов в таблице чемпионата Украины, а также прокомментировал отдельных игроков.

«Ключевое – то, как мы играли. Нужна была реакция после прошлого матча. Горжусь своими игроками. С определенно момента были в большинстве, вели в счете – я считаю, что заслуженно. Мы отлично действовали, а пожаловаться могу на количество голов. Забили 5 мячей – неплохо, но могли больше. И пропустили, когда соперник был в меньшинстве».

«Но я доволен, потому что мы играли против прямого конкурента. Еще хочется сказать о двух игроках. Траоре бьется, как лев, чтобы вернуться в состав после долгого отсутствия. Он забил, мы очень рады за него. За первую команду дебютировал Виктор Цуканов, нужно сделать комплимент нашей академии. Виктор снова показал свой талант».

«Дмитрий Крыськив? Он показал хороший футбол. На нем несколько раз серьезно сфолили, правильно, что рефери показал красную карточку. Крыськив может сыграть на нескольких позициях», – сказал Пушич.

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Марино Пушич Шахтер Донецк Шахтер - Кривбасс Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Лассина Траоре Виктор Цуканов Дмитрий Крыськив
Источник ФК Шахтер Донецк
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