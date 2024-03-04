БФ VBET Foundation присоединился к обновлению СК ФК Локомотив-Киев

ФК «Локомотив-Киев» — один из самых известных и старейших в Киеве. 23 января от очередных ракетных обстрелов столицы существенно пострадала его домашняя арена — известный многим киевлянам стадион «Локомотив».

До обстрела здесь ежедневно тренировались около 700 юных футболистов. В настоящее время весь каркас стадиона практически полностью разрушен – пользоваться им невозможно. Общий масштаб разрушений составил более 56 млн грн.

«Мы обратились к партнерам и меценатам с просьбой помочь восстановить исторический клуб и призвали международное спортивное сообщество применить максимально строгие и эффективные санкции в отношении страны-агрессора и его спортивных федераций, — говорит Александр Егоров, директор ФК «Локомотив-Киев». – Мы благодарны нашим партнерам VBET Foundation за помощь. Для нас это серьезная поддержка, чтобы продлить спортивную жизнь клуба и обеспечить возможность тренировок сотням его воспитанников. Среди них почти 300 детей, которых россия уже лишила родных домов и стадионов».

Благотворительная помощь от VBET Foundation, основным меценатом которого является компания VBET Ukraine, будет направлена на первоочередные нужды: проведение демонтажных работ, устранение последствий попадания и разрушений, вывоз уцелевшего инвентаря и оборудования, возобновление тренировок и работы клуба. В ближайшие два года клуб планируется полностью реконструировать, построив на его месте новый современный спортивный комплекс.