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04 марта 2024, 17:08 | Обновлено 04 марта 2024, 17:18
3990
0

БФ VBET Foundation присоединился к обновлению СК ФК Локомотив-Киев

Общий масштаб разрушений составил более 56 млн грн

04 марта 2024, 17:08 | Обновлено 04 марта 2024, 17:18
3990
0
БФ VBET Foundation присоединился к обновлению СК ФК Локомотив-Киев

ФК «Локомотив-Киев» — один из самых известных и старейших в Киеве. 23 января от очередных ракетных обстрелов столицы существенно пострадала его домашняя арена — известный многим киевлянам стадион «Локомотив».

До обстрела здесь ежедневно тренировались около 700 юных футболистов. В настоящее время весь каркас стадиона практически полностью разрушен – пользоваться им невозможно. Общий масштаб разрушений составил более 56 млн грн.

«Мы обратились к партнерам и меценатам с просьбой помочь восстановить исторический клуб и призвали международное спортивное сообщество применить максимально строгие и эффективные санкции в отношении страны-агрессора и его спортивных федераций, — говорит Александр Егоров, директор ФК «Локомотив-Киев». – Мы благодарны нашим партнерам VBET Foundation за помощь. Для нас это серьезная поддержка, чтобы продлить спортивную жизнь клуба и обеспечить возможность тренировок сотням его воспитанников. Среди них почти 300 детей, которых россия уже лишила родных домов и стадионов».

Благотворительная помощь от VBET Foundation, основным меценатом которого является компания VBET Ukraine, будет направлена на первоочередные нужды: проведение демонтажных работ, устранение последствий попадания и разрушений, вывоз уцелевшего инвентаря и оборудования, возобновление тренировок и работы клуба. В ближайшие два года клуб планируется полностью реконструировать, построив на его месте новый современный спортивный комплекс.

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Источник Sport.ua
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