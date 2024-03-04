ВИДЕО, Легенда Барселоны расчищает снег лопатой в шортах и футболке

Бывший капитан «Барселоны», чемпион мира и Европы в составе сборной Испании Карлес Пуйоль занялся необычным делом.

Футболист опубликовал в социальной сети видео, на котором расчищает снег лопатой около дома. При этом на нем надеты только футболка, шорты и кроссовки. И, судя по настроению легенды «блау-гранас», это занятие его нисколько не обременяет, а очень даже нравится.

«Мой сегодняшний спортзал», — написал Пуйоль.