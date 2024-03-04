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  4. ВИДЕО, Легенда Барселоны расчищает снег лопатой в шортах и футболке
Испания
04 марта 2024, 18:02 |
430
0

ВИДЕО, Легенда Барселоны расчищает снег лопатой в шортах и футболке

Карлес Пуйоль вместо спортзала занялся полезным делом дома

04 марта 2024, 18:02 |
430
0
ВИДЕО, Легенда Барселоны расчищает снег лопатой в шортах и футболке
Getty Images/Global Images Ukraine. Карлес Пуйоль

Бывший капитан «Барселоны», чемпион мира и Европы в составе сборной Испании Карлес Пуйоль занялся необычным делом.

Футболист опубликовал в социальной сети видео, на котором расчищает снег лопатой около дома. При этом на нем надеты только футболка, шорты и кроссовки. И, судя по настроению легенды «блау-гранас», это занятие его нисколько не обременяет, а очень даже нравится.

«Мой сегодняшний спортзал», — написал Пуйоль.

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Источник Instagram
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