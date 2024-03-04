Испания04 марта 2024, 18:02 |
430
0
ВИДЕО, Легенда Барселоны расчищает снег лопатой в шортах и футболке
Карлес Пуйоль вместо спортзала занялся полезным делом дома
04 марта 2024, 18:02 |
430
0
Бывший капитан «Барселоны», чемпион мира и Европы в составе сборной Испании Карлес Пуйоль занялся необычным делом.
Футболист опубликовал в социальной сети видео, на котором расчищает снег лопатой около дома. При этом на нем надеты только футболка, шорты и кроссовки. И, судя по настроению легенды «блау-гранас», это занятие его нисколько не обременяет, а очень даже нравится.
«Мой сегодняшний спортзал», — написал Пуйоль.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 04 марта 2024, 06:30 6
Киевское «Динамо» идет на 4-й позиции и имеет три матча в резерве
Биатлон | 03 марта 2024, 16:44 45
Крайне неудачная гонка для укранских биатлонистов
Футбол | 04.03.2024, 14:05
Бокс | 03.03.2024, 16:33
Футбол | 04.03.2024, 15:49
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
04.03.2024, 07:02 5
02.03.2024, 19:16 6
03.03.2024, 11:45 2
03.03.2024, 07:01 3
02.03.2024, 22:40 16
03.03.2024, 20:43 2
03.03.2024, 22:20 3