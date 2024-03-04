Источник: за обидчиком Шахтера и Трубина следят топ-клубы АПЛ

Вчера, 3 марта 2024 года, состоялся матч 24-го тура чемпионата Португалии между «Порту» и «Бенфикой». Победу со счетом 5:0 одержали хозяева поля.

Как сообщает издание Sport Bible, на игре присутствовали скауты английских грандов: «Ливерпуля» и «Манчестер Юнайтед». Они наблюдали за Вендерсоном Галено, который в этом матче сделал дубль и отдал ассист. Портал Trasnfermarkt оценивает его стоимость в 22 миллиона евро.

Всего в этом сезоне Галено отыграл 35 матчей, отметившись 12 забитыми мячами и 10 голевыми передачами. Интересно, что 4 гола и 3 ассиста он оформил в 2 матчах Лиги чемпионов против донецкого «Шахтера».