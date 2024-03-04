Лидер Сассуоло получил тяжелую травму и пропустит Евро-2024

Вингер «Сассуоло» и сборной Италии Доменико Берарди выбыл на продолжительный срок из-за травмы, полученной в матче 27-го тура Серии А против «Вероны» (0:1).

У 29-летнего футболиста диагностирован разрыв ахиллова сухожилия на правой ноге. Во вторник ему сделают операцию, сообщается на сайте клуба.

Сроки восстановления Берарди не приводятся. Однако известно, что при таких травмах футболисты возвращаются в строй не раньше чем через полгода. Таким образом, Берарди не сыграет на чемпионате Европы, который пройдет этим летом.

В текущем сезоне Берарди провел 17 матчей в Серии А, забил 9 мячей и сделал 3 голевые передачи. В его активе 8 голов в 28 играх за сборную.