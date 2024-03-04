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Италия
04 марта 2024, 17:41 | Обновлено 04 марта 2024, 17:55
261
0

Лидер Сассуоло получил тяжелую травму и пропустит Евро-2024

У Доменико Берарди диагностирован разрыв ахиллова сухожилия

04 марта 2024, 17:41 | Обновлено 04 марта 2024, 17:55
261
0
Лидер Сассуоло получил тяжелую травму и пропустит Евро-2024
ФК Сассуоло. Доменико Берарди

Вингер «Сассуоло» и сборной Италии Доменико Берарди выбыл на продолжительный срок из-за травмы, полученной в матче 27-го тура Серии А против «Вероны» (0:1).

У 29-летнего футболиста диагностирован разрыв ахиллова сухожилия на правой ноге. Во вторник ему сделают операцию, сообщается на сайте клуба.

Сроки восстановления Берарди не приводятся. Однако известно, что при таких травмах футболисты возвращаются в строй не раньше чем через полгода. Таким образом, Берарди не сыграет на чемпионате Европы, который пройдет этим летом.

В текущем сезоне Берарди провел 17 матчей в Серии А, забил 9 мячей и сделал 3 голевые передачи. В его активе 8 голов в 28 играх за сборную.

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Доменико Берарди Сассуоло травма ахилла Евро-2024
Источник ФК Сассуоло
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