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  4. Источник: арбитры получили от УАФ новые рекомендации. Что советуют судьям
Украина. Премьер лига
04 марта 2024, 16:50 |
1112
1

Источник: арбитры получили от УАФ новые рекомендации. Что советуют судьям

Поменьше свистков, побольше динамики

04 марта 2024, 16:50 |
1112
1
Источник: арбитры получили от УАФ новые рекомендации. Что советуют судьям
УПЛ

По информации журналиста Владимира Зверова, арбитры УАФ получили от Комитета арбитров новые рекомендации по работе.

Сообщается, что рефери УПЛ должны способствовать динамике игры и поменьше свистеть в незначительных моментах, чтобы сохранять ритм и делать поменьше пауз, которых и так достаточно из-за VAR.

Кроме того, арбитры понимают, что с вероятностью в 99% они в конце сезона будут на детекторе лжи пояснять свою работу в тех матчах, где будут скандальные моменты.

Именно с этим частично связывают отсутствие действительно спорных моментов в первых турах второй части чемпионата.

Недавно руководительницей Комитета арбитров УАФ стала Катерина Монзуль.

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Комитет арбитров УАФ Владимир Зверов Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Источник Профутбол Digital
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