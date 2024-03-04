Новичок Черноморца: «Не боялся ехать в Украину. Одесса – идеальная»

Боснийский защитник одесского «Черноморца» Владимир Арсич рассказал, как состоялся его трансфер в клуб УПЛ.

– Не боялся переезжать в Украину во время войны?

– Я не боюсь. Мои родители и друзья волновались, но поддерживали меня. Я приехал сюда только из-за футбола и думаю только о футболе. Но также я очень удивлен городом. Одесса – идеальна.

– Одесса – красивый город, но ракетная угроза для юга Украины остается высокой. Ты уже привык к нашим реалиям?

– Да, приспособился. Сирены меня не пугают.

Ранее Владимир Арсич заявил, что у сборной Боснии и Герцеговины нет шансов победить Украину.