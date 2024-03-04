Новичок Черноморца: «Не боялся ехать в Украину. Одесса – идеальная»
Владимир Арсич рассказал, как состоялся трансфер в УПЛ
Боснийский защитник одесского «Черноморца» Владимир Арсич рассказал, как состоялся его трансфер в клуб УПЛ.
– Не боялся переезжать в Украину во время войны?
– Я не боюсь. Мои родители и друзья волновались, но поддерживали меня. Я приехал сюда только из-за футбола и думаю только о футболе. Но также я очень удивлен городом. Одесса – идеальна.
– Одесса – красивый город, но ракетная угроза для юга Украины остается высокой. Ты уже привык к нашим реалиям?
– Да, приспособился. Сирены меня не пугают.
Ранее Владимир Арсич заявил, что у сборной Боснии и Герцеговины нет шансов победить Украину.
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