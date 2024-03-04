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Германия
04 марта 2024, 16:59 | Обновлено 04 марта 2024, 17:56
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Полузащитник Байера предостерег от досрочного празднования чемпионства

Гранит Джака основывается на своем неудачном опыте в «Арсенале»

04 марта 2024, 16:59 | Обновлено 04 марта 2024, 17:56
340
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Полузащитник Байера предостерег от досрочного празднования чемпионства
Getty Images/Global Images Ukraine. Гранит Джака

Полузащитник «Байера» Гранит Джака после победы над «Кельном» (2:0) в 24-м туре Бундеслиги отметил, что леверкузенцам рано вешать на себя золотые медали.

За 10 туров до конца чемпионата «Байер» лидирует в турнирной таблице, опережая идущую следом «Баварию» на 10 очков.

«Мы должны гордиться тем, где находимся, но мы еще ничего не выиграли. Я говорю это, опираясь на свой собственный опыт прошлого сезона в «Арсенале». Я уже поделился этим опытом с одноклубниками. Десять очков отрыва — это много, когда осталось 10 матчей до конца. Но нужно разыграть еще 30 очков, так что еще ничего не закончилось», — поделился Джака в комментарии ESPN.

Напомним, в прошлом сезоне, когда Джака выступал за «Арсенал», «канониры» также лидировали в чемпионате Англии, опережая «Манчестер Сити» на 8 очков, но в итоге упустили победу в АПЛ.

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Гранит Джака Байер чемпионат Германии по футболу Бундеслига
Источник ESPN
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