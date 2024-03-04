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Украина. Премьер лига
04 марта 2024, 15:53 | Обновлено 04 марта 2024, 16:03
119
0

Шахтер пропустил 700-й мяч в чемпионатах Украины

Автором «юбилейного» гола стал Тимур Стецьков

04 марта 2024, 15:53 | Обновлено 04 марта 2024, 16:03
119
0
Шахтер пропустил 700-й мяч в чемпионатах Украины
ФК Кривбасс. Тимур Стецьков

Мяч, забитый защитником «Кривбасса» Тимуром Стецьковым, стал 700-м, пропущенным «Шахтером» в чемпионатах Украины. 416 раз голкиперы горняков вынимали «круглого» из сетки в гостях, 280 – дома и 4 – на нейтральных полях.

Чаще других поражали ворота оранжево-черных «Динамо» – 84 гола, «Днепр» – 54, «Ворскла», «Карпаты», «Таврия» – по 36 и «Заря» – 35. А среди игроков Сергей Мизин и Андрей Шевченко – по 6.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Юбилейные голы, пропущенные Шахтером в чемпионатах Украины

Гол

Дата

Автор гола

Клуб

Минута

Счет

1-й

07.03.1992

Олег ГОЛОВАНЬ

Металлург З

38' (0:1)

1:1 (г)

100-й

05.06.1995

Игорь ЮРЧЕНКО

Прикарпатье

86' (2:1)

2:1 (г)

200-й

12.06.1998

Геннадий ЩЕКОТИЛИН

Черноморец

19' (0:1)

3:1 (г)

300-й

17.08.2003

Самир АЛИЕВ

Волынь

49' (2:1)

3:1 (д)

400-й

17.08.2008

Виталий БОРДИЯН

Металлист

45+1' (0:2)

2:2 (д)

500-й

12.04.2014

Адис ЯХОВИЧ

Ворскла

83' (0:1)

0:1 (г)

600-й

11.08.2018

Вячеслав ШАРПАР

Ворскла

25' (0:1)

4:1 (д)

700-й

03.03.2024

Тимур СТЕЦКОВ

Кривбасс

85' (4:2)

5:2 (д)

Счет приведен со стороны «Шахтера».

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Источник Sport.ua
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