Шахтер пропустил 700-й мяч в чемпионатах Украины
Автором «юбилейного» гола стал Тимур Стецьков
Мяч, забитый защитником «Кривбасса» Тимуром Стецьковым, стал 700-м, пропущенным «Шахтером» в чемпионатах Украины. 416 раз голкиперы горняков вынимали «круглого» из сетки в гостях, 280 – дома и 4 – на нейтральных полях.
Чаще других поражали ворота оранжево-черных «Динамо» – 84 гола, «Днепр» – 54, «Ворскла», «Карпаты», «Таврия» – по 36 и «Заря» – 35. А среди игроков Сергей Мизин и Андрей Шевченко – по 6.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Юбилейные голы, пропущенные Шахтером в чемпионатах Украины
|
Гол
|
Дата
|
Автор гола
|
Клуб
|
Минута
|
Счет
|
1-й
|
07.03.1992
|
Олег ГОЛОВАНЬ
|
Металлург З
|
38' (0:1)
|
1:1 (г)
|
100-й
|
05.06.1995
|
Игорь ЮРЧЕНКО
|
Прикарпатье
|
86' (2:1)
|
2:1 (г)
|
200-й
|
12.06.1998
|
Геннадий ЩЕКОТИЛИН
|
Черноморец
|
19' (0:1)
|
3:1 (г)
|
300-й
|
17.08.2003
|
Самир АЛИЕВ
|
Волынь
|
49' (2:1)
|
3:1 (д)
|
400-й
|
17.08.2008
|
Виталий БОРДИЯН
|
Металлист
|
45+1' (0:2)
|
2:2 (д)
|
500-й
|
12.04.2014
|
Адис ЯХОВИЧ
|
Ворскла
|
83' (0:1)
|
0:1 (г)
|
600-й
|
11.08.2018
|
Вячеслав ШАРПАР
|
Ворскла
|
25' (0:1)
|
4:1 (д)
|
700-й
|
03.03.2024
|
Тимур СТЕЦКОВ
|
Кривбасс
|
85' (4:2)
|
5:2 (д)
Счет приведен со стороны «Шахтера».
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