Шахтер пропустил 700-й мяч в чемпионатах Украины

Мяч, забитый защитником «Кривбасса» Тимуром Стецьковым, стал 700-м, пропущенным «Шахтером» в чемпионатах Украины. 416 раз голкиперы горняков вынимали «круглого» из сетки в гостях, 280 – дома и 4 – на нейтральных полях.

Чаще других поражали ворота оранжево-черных «Динамо» – 84 гола, «Днепр» – 54, «Ворскла», «Карпаты», «Таврия» – по 36 и «Заря» – 35. А среди игроков Сергей Мизин и Андрей Шевченко – по 6.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Юбилейные голы, пропущенные Шахтером в чемпионатах Украины

Гол Дата Автор гола Клуб Минута Счет 1-й 07.03.1992 Олег ГОЛОВАНЬ Металлург З 38' (0:1) 1:1 (г) 100-й 05.06.1995 Игорь ЮРЧЕНКО Прикарпатье 86' (2:1) 2:1 (г) 200-й 12.06.1998 Геннадий ЩЕКОТИЛИН Черноморец 19' (0:1) 3:1 (г) 300-й 17.08.2003 Самир АЛИЕВ Волынь 49' (2:1) 3:1 (д) 400-й 17.08.2008 Виталий БОРДИЯН Металлист 45+1' (0:2) 2:2 (д) 500-й 12.04.2014 Адис ЯХОВИЧ Ворскла 83' (0:1) 0:1 (г) 600-й 11.08.2018 Вячеслав ШАРПАР Ворскла 25' (0:1) 4:1 (д) 700-й 03.03.2024 Тимур СТЕЦКОВ Кривбасс 85' (4:2) 5:2 (д)

Счет приведен со стороны «Шахтера».