Новатус МИРОШИ: «Скоро я стану топовым игроком Шахтера»

Защитник донецкого «Шахтера» Новатус Мироши поделился ожиданиями относительно своего игрового времени во второй половине сезона 2023/24:

«Футбольная жизнь такова, что иногда ты переживаешь подъем, а иногда – спад. Надо быть умным, иметь ясные мысли, ведь в футболе все может измениться за минуту. Сегодня у тебя все хорошо, а завтра уже нет.

Однако не следует расстраиваться, необходимо понять, где ты ошибся – вернуться к тому моменту и сконцентрироваться на тренировках, чтобы когда наступит время играть, ты был лучшим.

Чтобы хорошо выступать в «Шахтере», мне нужно время, чтобы понять, как мы должны играть и чего требует тренер. Считаю, через несколько дней, недель или месяцев я стану топовым игроком «Шахтера».

Напомним, Новатус Мироши играет за «Шахтер» на правах аренды из бельгийского «Зюльте-Варегема», в который должен вернуться летом 2024 года.