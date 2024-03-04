ЛЕАУ — об интересе топ-клубов Европы: «Мое будущее — в Милане»
Португалец поблагодарил клуб, который поверил в него
Форвард «Милана» Рафаэл Леау на фоне слухов об интересе со стороны ПСЖ и «Челси» заявил о намерении остаться в миланском клубе.
«Мое будущее — в «Милане». У меня здесь есть четырехлетний контракт. «Милан» помог мне, когда я находился в очень сложной ситуации. Клуб был рядом со мной. Я не забываю об этом и лоялен по отношению к клубу. Я приехал сюда мальчиком, но стал мужчиной и вырос как футболист. Я хочу продолжать побеждать и мои мысли связаны с «Миланом», — сказал Леау в интервью Corriere della Sera.
Отметим, что в текущем сезоне 24-летний португалец отметился 9 голами и 8 результативными передачами в 33 матчах «Милана» во всех турнирах.
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