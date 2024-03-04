КРЫСЬКИВ – о красной карточке Кривбасса: «У меня на ноге есть следы»
Полузащитник «Шахтера» прокомментировал удаление Хрвое Илича
Полузащитник донецкого «Шахтера» Дмитрий Крыськив прокомментировал удаление игрока «Кривбасса» Хрвое Илича в матче, который закончился со счетом 5:2 в пользу «горняков».
– Что можешь сказать об эпизоде с красной карточкой соперника? Дало ли какое-то преимущество вашей команде это удаление?
– Не знаю, я получил мяч, и мне наступили на ногу сзади – там остались такие следы. Удаляли наших игроков в начале чемпионата за даже не такие фолы, когда Артем Бондаренко страдал и другие были красные карточки, поэтому, считаю, если тогда давали, то это 100% также красная карточка.
– Легче было играть, когда «Кривбасс» остался в меньшинстве?
– Ну, конечно, что, когда у соперника на игрока меньше, немного легче.
Ранее Дмитрий Крыськив прокомментировал скандальный второй гол «Шахтера» в ворота «Кривбасса».
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