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  4. КРЫСЬКИВ – о красной карточке Кривбасса: «У меня на ноге есть следы»
Украина. Премьер лига
04 марта 2024, 15:52 |
465
6

КРЫСЬКИВ – о красной карточке Кривбасса: «У меня на ноге есть следы»

Полузащитник «Шахтера» прокомментировал удаление Хрвое Илича

04 марта 2024, 15:52 |
465
6
КРЫСЬКИВ – о красной карточке Кривбасса: «У меня на ноге есть следы»
УПЛ. Дмитрий Крыськив

Полузащитник донецкого «Шахтера» Дмитрий Крыськив прокомментировал удаление игрока «Кривбасса» Хрвое Илича в матче, который закончился со счетом 5:2 в пользу «горняков».

– Что можешь сказать об эпизоде с красной карточкой соперника? Дало ли какое-то преимущество вашей команде это удаление?

– Не знаю, я получил мяч, и мне наступили на ногу сзади – там остались такие следы. Удаляли наших игроков в начале чемпионата за даже не такие фолы, когда Артем Бондаренко страдал и другие были красные карточки, поэтому, считаю, если тогда давали, то это 100% также красная карточка.

– Легче было играть, когда «Кривбасс» остался в меньшинстве?

– Ну, конечно, что, когда у соперника на игрока меньше, немного легче.

Ранее Дмитрий Крыськив прокомментировал скандальный второй гол «Шахтера» в ворота «Кривбасса».

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Источник ФК Шахтер Донецк
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Pavel_i_CO
Щурячі сліди?
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+4
cerik66
(Друг там сліди ти туда не ходи.Мимино)Яке воно довбонуте.
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+4
DK1961
У крыс бывают следы на лапках?
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+4
Показать Скрыть 2 ответа
easterly
схоже зате в голові повна відсутність будь-яких слідів
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0
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