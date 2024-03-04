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  4. Чемпион мира посоветовал Роналду «просто заткнуться». Что произошло?
Саудовская Аравия
04 марта 2024, 16:13 |
786
0

Чемпион мира посоветовал Роналду «просто заткнуться». Что произошло?

Франк Лебеф считает незаслуженным сравнение Роналду чемпионатов Франции и Саудовской Аравии

04 марта 2024, 16:13 |
786
0
Чемпион мира посоветовал Роналду «просто заткнуться». Что произошло?
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

Бывший защитник «Челси» и сборной Франции, чемпион мира и Европы Франк Лебеф жестко раскритиковал португальского нападающего Криштиану Роналду за критику французского чемпионата.

Ранее Роналду, выступающий за «Аль-Наср», заявил, что саудовская лига уже превосходит французскую Лигу 1.

«Меня раздражают слова Криштиану о том, что саудовская лига лучше Лиги 1. Как думаете, почему он решил упомянуть французский чемпионат, а не португальский? Потому что в Лиге 1 играл Лионель Месси.

Я очень уважаю Роналду как игрока, но, черт возьми, просто заткнись! Эти слова несправедливы к Лиге 1.

На самом деле я считаю, что сборная Португалии является одним из претендентов на победу в предстоящем чемпионате Европы. Но только если там не будет Роналду.

Он многое сделал для футбола, этого у него не отнять, хоть он и ушел на пенсию в саудовский чемпионат. Я хочу поблагодарить его за то, что он вывел этот спорт на новый уровень, но у всего есть свой конец. Криштиану имеет полное право играть в Саудовской Аравии, но я не уверен в том, что он делает это из-за недостатка денег», — приводит слова Лебефа Goal.com.

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Франк Лебеф Криштиану Роналду чемпионат Саудовской Аравии по футболу Лига 1 (Франция) сборная Португалии по футболу
Источник Goal.com
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