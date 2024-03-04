Чемпион мира посоветовал Роналду «просто заткнуться». Что произошло?

Бывший защитник «Челси» и сборной Франции, чемпион мира и Европы Франк Лебеф жестко раскритиковал португальского нападающего Криштиану Роналду за критику французского чемпионата.

Ранее Роналду, выступающий за «Аль-Наср», заявил, что саудовская лига уже превосходит французскую Лигу 1.

«Меня раздражают слова Криштиану о том, что саудовская лига лучше Лиги 1. Как думаете, почему он решил упомянуть французский чемпионат, а не португальский? Потому что в Лиге 1 играл Лионель Месси.

Я очень уважаю Роналду как игрока, но, черт возьми, просто заткнись! Эти слова несправедливы к Лиге 1.

На самом деле я считаю, что сборная Португалии является одним из претендентов на победу в предстоящем чемпионате Европы. Но только если там не будет Роналду.

Он многое сделал для футбола, этого у него не отнять, хоть он и ушел на пенсию в саудовский чемпионат. Я хочу поблагодарить его за то, что он вывел этот спорт на новый уровень, но у всего есть свой конец. Криштиану имеет полное право играть в Саудовской Аравии, но я не уверен в том, что он делает это из-за недостатка денег», — приводит слова Лебефа Goal.com.