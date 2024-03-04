Валерий БОНДАРЬ: «Мы должны были забивать Кривбассу еще больше»

Защитник донецкого «Шахтера» Валерий Бондарь прокомментировал победу над «Кривбассом» (5:2) в матче 19-го тура УПЛ.

– Валерий, как думаете, отражает ли счет то, что происходило на поле?

– Если вы смотрели матч, то согласитесь, что счет должен был быть еще больше в нашу пользу. И очень плохо, что мы пропускаем в большинстве очень ненужный мяч. Конечно, «Шахтер» сегодня заслуживал победы и полностью превосходил соперника. Думаю, что способствовала этому и красная карточка. Но если она была, то она была. У нас есть VAR, у нас есть очень квалифицированные арбитры, которые решили, что это удаление.

– Перед матчем вывеска «Шахтер» – Кривбасс» воспринималась, как встреча команд, которые могут разыграть между собой чемпионство. Такая значительная разница в счете – это следствие силы «Шахтера»?

– Мы очень сильно настраивались. В прошлом сезоне мы выиграли чемпионат и хотим получить золото также в этом сезоне. Это наша основная задача. «Кривбасс» на данный момент был нашим главным конкурентом, который также борется за самые высокие места и также демонстрирует хороший футбол. Поэтому у «Шахтера» был такой настрой и поэтому мы хотели уверенно победить «Кривбасс».

– «Шахтер» очень быстро вышел вперед после того, как «Кривбасс» отыгрался. Такая мгновенная реакция обезопасила вас от потенциальных проблем?

– Когда ты уходишь на перерыв и ведешь в счете, это всегда мотивирует и облегчает задачу. Это значительное преимущество, это нам помогло. В то же время мы понимали, что во втором тайме надо еще больше прибавить. Мы это и сделали.

– Несмотря на сегодняшнюю победу, вся борьба еще впереди?

– У нас очень много соперников, слишком рано отдыхать. «Динамо» сейчас набрало очень хорошую форму. Как видите, они выигрывают в каждом матче. Будет очень интересно. Впереди еще много борьбы.

– После текущего тура в турнирной таблице лидирует СК «Днепр-1». От кого ждете наибольшего сопротивления в борьбе за медали?

– Всегда было интересно с «Динамо». Заметно, что они и сейчас в хорошей форме. Однако в нашем чемпионате все еще может измениться. Думаю, будет бороться за чемпионство и СК «Днепр-1», и «Кривбасс», и «Полесье».

– Однако «Динамо» для вас самый интересный оппонент?

– Самый интересный и самый ожесточенный.