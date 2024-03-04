Украина. Премьер лига04 марта 2024, 13:55 | Обновлено 04 марта 2024, 13:56
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Кирилл Ковалец вошел в «Клуб 200»
На высшем уровне капитан александрийцев выступал за три клуба
04 марта 2024, 13:55 | Обновлено 04 марта 2024, 13:56
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Поединок с «Зарей» (0:0) стал 200-м в карьере 30-летнего капитана черно-желто-зеленых Кирилла Ковальца. 187 встреч он отыграл в чемпионатах Украины, 7 – в Кубке Украины и 6 – в еврокубках. 125 матчей Кирилл провел за «Александрию», 72 – за «Черноморец» и 3 – за «Оболонь».
Членом гвардейского «Клуба 200» Ковалец стал через 12 лет 163 дня после дебюта на высшем уровне, который состоялся 22 октября 2011 года в гостевом поединке «пивоваров» с «Ильичевцем» (1:2).
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
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