Кирилл Ковалец вошел в «Клуб 200»

Поединок с «Зарей» (0:0) стал 200-м в карьере 30-летнего капитана черно-желто-зеленых Кирилла Ковальца. 187 встреч он отыграл в чемпионатах Украины, 7 – в Кубке Украины и 6 – в еврокубках. 125 матчей Кирилл провел за «Александрию», 72 – за «Черноморец» и 3 – за «Оболонь».

Членом гвардейского «Клуба 200» Ковалец стал через 12 лет 163 дня после дебюта на высшем уровне, который состоялся 22 октября 2011 года в гостевом поединке «пивоваров» с «Ильичевцем» (1:2).

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ