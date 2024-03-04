Заря объявила, где будет играть домашние матчи УПЛ. Фанатов пока не будет

Луганская «Заря» объявила, где будет играть домашние матчи второго круга Украинской Премьер-лиги сезона 2023/24. Как и в прошлом году, домашние поединки «мужиков» будут проходить в Киеве, на стадионе «Левый берег».

Отмечается, что клуб будет делать все возможное, чтобы на домашние матчи команды были допущены болельщики, но пока стадион пока не получил разрешение от военной администрации. Проблема заключается в том, что работа по строительству укрытия еще продолжается.

Интересно, что ранее директор ужгородского стадиона «Авангард» Виктор Качур заявил, что луганская «Заря» будет играть именно на их поле.