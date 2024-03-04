Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Заря объявила, где будет играть домашние матчи УПЛ. Фанатов пока не будет
Украина. Премьер лига
04 марта 2024, 13:22 | Обновлено 04 марта 2024, 13:24
567
0

Заря объявила, где будет играть домашние матчи УПЛ. Фанатов пока не будет

Луганский клуб останется на стадионе «Левый берег»

04 марта 2024, 13:22 | Обновлено 04 марта 2024, 13:24
567
0
Заря объявила, где будет играть домашние матчи УПЛ. Фанатов пока не будет
ПФЛ. Стадион Левый Берег

Луганская «Заря» объявила, где будет играть домашние матчи второго круга Украинской Премьер-лиги сезона 2023/24. Как и в прошлом году, домашние поединки «мужиков» будут проходить в Киеве, на стадионе «Левый берег».

Отмечается, что клуб будет делать все возможное, чтобы на домашние матчи команды были допущены болельщики, но пока стадион пока не получил разрешение от военной администрации. Проблема заключается в том, что работа по строительству укрытия еще продолжается.

Интересно, что ранее директор ужгородского стадиона «Авангард» Виктор Качур заявил, что луганская «Заря» будет играть именно на их поле.

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Александрии засчитано техническое поражение в матче с Шахтером
ФОТО. В состав Зари вернулся бразильский нападающий
Экс-полузащитник Руха, только что покинувший клуб, уже нашел себе команду
Заря Луганск стадион Левый берег Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу фанаты болельщики зрители
Источник ФК Заря Луганск
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Французская прыгунья с шестом на ЧМ-2024 сломала ногу, приземлившись мимо
Другие виды | 03 марта 2024, 12:29 0
Французская прыгунья с шестом на ЧМ-2024 сломала ногу, приземлившись мимо
Французская прыгунья с шестом на ЧМ-2024 сломала ногу, приземлившись мимо

Марго Шеврие «ушла» мимо матов

Фьюри рассказал, за сколько раундов уложит Усика
Бокс | 03 марта 2024, 20:43 2
Фьюри рассказал, за сколько раундов уложит Усика
Фьюри рассказал, за сколько раундов уложит Усика

Тайсон не верит, что украинец сможет его победить

Выиграла сет, но не титул. Костюк уступила Бултер в финале турнира в США
Теннис | 04.03.2024, 06:10
Выиграла сет, но не титул. Костюк уступила Бултер в финале турнира в США
Выиграла сет, но не титул. Костюк уступила Бултер в финале турнира в США
ВИДЕО. Яркий нокаут за 10 секунд до финала в титульном поединке
Бокс | 03.03.2024, 16:33
ВИДЕО. Яркий нокаут за 10 секунд до финала в титульном поединке
ВИДЕО. Яркий нокаут за 10 секунд до финала в титульном поединке
В Испании вынесли вердикт Довбику и Цыганкову за фиаско против Мальорки
Футбол | 04.03.2024, 10:53
В Испании вынесли вердикт Довбику и Цыганкову за фиаско против Мальорки
В Испании вынесли вердикт Довбику и Цыганкову за фиаско против Мальорки
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Игрок сборной Украины забил шедевр во Франции и вырвал ничью
ВИДЕО. Игрок сборной Украины забил шедевр во Франции и вырвал ничью
02.03.2024, 22:21 1
Футбол
А как же Лунин? Куртуа порекомендовал Реалу подписать польского вратаря
А как же Лунин? Куртуа порекомендовал Реалу подписать польского вратаря
02.03.2024, 14:41 3
Футбол
ВИДЕО. Яремчук обыграл Лунина. Валенсия забила Реалу 2 гола за 3 минуты
ВИДЕО. Яремчук обыграл Лунина. Валенсия забила Реалу 2 гола за 3 минуты
02.03.2024, 22:40 16
Футбол
Тренер Жироны подсчитал, сколько нужно очков для выхода в Лигу чемпионов
Тренер Жироны подсчитал, сколько нужно очков для выхода в Лигу чемпионов
03.03.2024, 11:45 2
Футбол
Ужасный результат. Сборную Украины сняли с эстафеты Кубка мира
Ужасный результат. Сборную Украины сняли с эстафеты Кубка мира
03.03.2024, 16:44 45
Биатлон
ВИДЕО. Жирона в шоке, Лунин обошел Кепу
ВИДЕО. Жирона в шоке, Лунин обошел Кепу
03.03.2024, 10:07 1
Футбол
Ждет Костюк? Обидчица Цуренко обыграла дочку миллиардера и вышла в финал
Ждет Костюк? Обидчица Цуренко обыграла дочку миллиардера и вышла в финал
03.03.2024, 04:15 4
Теннис
ФОТО. Сарказм аплодисментов. Лунин отреагировал на спорное решение судьи
ФОТО. Сарказм аплодисментов. Лунин отреагировал на спорное решение судьи
03.03.2024, 07:21 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем