Заря объявила, где будет играть домашние матчи УПЛ. Фанатов пока не будет
Луганский клуб останется на стадионе «Левый берег»
Луганская «Заря» объявила, где будет играть домашние матчи второго круга Украинской Премьер-лиги сезона 2023/24. Как и в прошлом году, домашние поединки «мужиков» будут проходить в Киеве, на стадионе «Левый берег».
Отмечается, что клуб будет делать все возможное, чтобы на домашние матчи команды были допущены болельщики, но пока стадион пока не получил разрешение от военной администрации. Проблема заключается в том, что работа по строительству укрытия еще продолжается.
Интересно, что ранее директор ужгородского стадиона «Авангард» Виктор Качур заявил, что луганская «Заря» будет играть именно на их поле.
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