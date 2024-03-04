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  4. «Подписчиков стало больше». Талант Шахтера рассказал о дебюте в УПЛ
Украина. Премьер лига
04 марта 2024, 14:34 |
355
0

«Подписчиков стало больше». Талант Шахтера рассказал о дебюте в УПЛ

Виктор Цуканов не ожидал, что выйдет на поле

04 марта 2024, 14:34 |
355
0
«Подписчиков стало больше». Талант Шахтера рассказал о дебюте в УПЛ
УПЛ-ТВ. Виктор Цуканов

18-летний полузащитник донецкого «Шахтера» Виктор Цуканов поделился впечатлениями от дебюта в Украинской Премьер-лиге:

«Очень рад, не ожидал, что дебютирую. За 15 минут мне сказали разминаться. Некоторые ребята разминались с начала второго тайма. Я уже так просто досиживал. Думаю, что дебют удался. Считаю, что тренеры довольны.

Когда вышел на поле, то думал, что мне делать, куда бежать. Еще и первый вынос, и сразу мяч мне в ноги, то немного растерялся и не понимал, что мне делать. Пробил с нерабочей левой. Возможно, если бы соперник не заблокировал, то было бы опаснее.

Немного почувствовал, что как-то на меня «слава» с начала года навалилась. Даже подписчиков в Instagram стало больше. Все пишут. Папа смотрит все комментарии, и потом мне сбрасывает, рассказывает, некоторым в комментариях объясняет, что, кто не так написал.

Сначала было очень трудно тренироваться с первой командой. Какой-то мандраж был. Боялся, чтобы домой сразу не отправили. Однако с каждой тренировкой я становился все увереннее, ребята говорили со мной и помогали мне адаптироваться.

В раздевалке после матча с «Кривбассом» наставник Марино Пушич сначала поздравил команду, затем Траоре с возвращением, с голом. Напоследок оставил меня. Сказал, что очень тяжелый момент для меня – переход из U-19 в первую команду. Все ребята меня поздравили, напихали, что я гол не забил. Все поаплодировали, и я был очень рад».

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Виктор Цуканов чемпионат Украины по футболу Кривбасс Кривой Рог Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига Шахтер - Кривбасс
Источник УПЛ-ТВ
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