Тренер объяснил роль Гладкого в любительском клубе
Игорь Рахаев надеется, что бывший нападающий «Шахтера» сыграет за лозовский «Авангард»
Главный тренер лозовского «Авангарда» Игорь Рахаев объяснил роль Александра Гладкого в клубе, выступающем в чемпионате любителей.
– Спортивным директором «Авангарда» стал известный бомбардир Гладкий. Он будет работать сугубо как функционер или к должности добавится «играющий»?
– Ну, конечно, мы очень надеемся, что Саша нам поможет на футбольном поле! Для молодых ребят сама возможность с ним поиграть – это уже неоценимый опыт. Да и сам Гладкий, думаю, по игре скучает. Вы помните, сколько голов он провел – и немалое же количество забито уже в поздние годы выступлений. Итак, он немного поднаберет форму, поэтому уже на Кубке Единства попробуем его попросить, чтобы помог нам на поле. Бесспорно, нам нужен такой играющий спортивный директор.
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