Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Тренер объяснил роль Гладкого в любительском клубе
Украина. Премьер лига
04 марта 2024, 12:43 | Обновлено 04 марта 2024, 12:44
835
0

Тренер объяснил роль Гладкого в любительском клубе

Игорь Рахаев надеется, что бывший нападающий «Шахтера» сыграет за лозовский «Авангард»

04 марта 2024, 12:43 | Обновлено 04 марта 2024, 12:44
835
0
Тренер объяснил роль Гладкого в любительском клубе
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Гладкий

Главный тренер лозовского «Авангарда» Игорь Рахаев объяснил роль Александра Гладкого в клубе, выступающем в чемпионате любителей.

Спортивным директором «Авангарда» стал известный бомбардир Гладкий. Он будет работать сугубо как функционер или к должности добавится «играющий»?

– Ну, конечно, мы очень надеемся, что Саша нам поможет на футбольном поле! Для молодых ребят сама возможность с ним поиграть – это уже неоценимый опыт. Да и сам Гладкий, думаю, по игре скучает. Вы помните, сколько голов он провел – и немалое же количество забито уже в поздние годы выступлений. Итак, он немного поднаберет форму, поэтому уже на Кубке Единства попробуем его попросить, чтобы помог нам на поле. Бесспорно, нам нужен такой играющий спортивный директор.

По теме:
ВИДЕО. Юниоры Днепра-1 провели спарринг против обладателя Кубка области
Гладкий стал игроком аматорского клуба из родного города
11 известных экс-футболистов клубов УПЛ, являющихся свободными агентами
Игорь Рахаев Александр Гладкий Авангард Лозовая чемпионат Украины по футболу среди аматоров
Источник Украинский футбол
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Анчелотти дал Лунину важное обещание и хочет, чтобы Андрей остался в Реале
Футбол | 04 марта 2024, 00:03 6
Анчелотти дал Лунину важное обещание и хочет, чтобы Андрей остался в Реале
Анчелотти дал Лунину важное обещание и хочет, чтобы Андрей остался в Реале

Тренер побеседовал с украинским вратарем

Голкипер молодежной сборной Украины интересен клубам из топовых лиг Европы
Футбол | 04 марта 2024, 09:26 0
Голкипер молодежной сборной Украины интересен клубам из топовых лиг Европы
Голкипер молодежной сборной Украины интересен клубам из топовых лиг Европы

В матче 18-го тура УПЛ скауты ряда команд наблюдали за Кириллом Фесюном

Фьюри рассказал, за сколько раундов уложит Усика
Бокс | 03.03.2024, 20:43
Фьюри рассказал, за сколько раундов уложит Усика
Фьюри рассказал, за сколько раундов уложит Усика
Кепа может неожиданно остаться в Реале вместо Лунина. Известна причина
Футбол | 04.03.2024, 07:02
Кепа может неожиданно остаться в Реале вместо Лунина. Известна причина
Кепа может неожиданно остаться в Реале вместо Лунина. Известна причина
Выиграла сет, но не титул. Костюк уступила Бултер в финале турнира в США
Теннис | 04.03.2024, 06:10
Выиграла сет, но не титул. Костюк уступила Бултер в финале турнира в США
Выиграла сет, но не титул. Костюк уступила Бултер в финале турнира в США
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Яркий нокаут за 10 секунд до финала в титульном поединке
ВИДЕО. Яркий нокаут за 10 секунд до финала в титульном поединке
03.03.2024, 16:33
Бокс
Невероятная Фемке. На ЧМ-2024 по легкой атлетике установлен мировой рекорд
Невероятная Фемке. На ЧМ-2024 по легкой атлетике установлен мировой рекорд
03.03.2024, 00:05 1
Другие виды
ВИДЕО. Яремчук обыграл Лунина. Валенсия забила Реалу 2 гола за 3 минуты
ВИДЕО. Яремчук обыграл Лунина. Валенсия забила Реалу 2 гола за 3 минуты
02.03.2024, 22:40 16
Футбол
А как же Лунин? Куртуа порекомендовал Реалу подписать польского вратаря
А как же Лунин? Куртуа порекомендовал Реалу подписать польского вратаря
02.03.2024, 14:41 3
Футбол
Роман ГРИГОРЧУК: «Почему вначале пресс-конференцию провел Шовковский?»
Роман ГРИГОРЧУК: «Почему вначале пресс-конференцию провел Шовковский?»
02.03.2024, 19:16 6
Футбол
Турнирная таблица УПЛ. В чемпионате сменился лидер. Шахтер вошел в топ-3
Турнирная таблица УПЛ. В чемпионате сменился лидер. Шахтер вошел в топ-3
04.03.2024, 06:30 5
Футбол
ВИДЕО. Игрок сборной Украины забил шедевр во Франции и вырвал ничью
ВИДЕО. Игрок сборной Украины забил шедевр во Франции и вырвал ничью
02.03.2024, 22:21 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем