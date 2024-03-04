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  4. Хрвое ИЛИЧ: «Странно, что второй гол Шахтера засчитали»
Украина. Премьер лига
04 марта 2024, 12:23 | Обновлено 04 марта 2024, 12:37
753
10

Хрвое ИЛИЧ: «Странно, что второй гол Шахтера засчитали»

Полузащитник «Кривбасса» прокомментировал поражение от «Шахтера»

04 марта 2024, 12:23 | Обновлено 04 марта 2024, 12:37
753
10
Хрвое ИЛИЧ: «Странно, что второй гол Шахтера засчитали»
ФК Кривбасс. Хрвое Илич

Полузащитник «Кривбасса» Хрвое Илич прокомментировал поражение от донецкого «Шахтера» (2:5) в матче 19-го тура УПЛ.

– Нашей команде не удался старт матча, пропустили быстрый гол. Что произошло?

– Да, действительно, мы начали очень плохо. «Шахтер» владел инициативой, забил быстрый мяч. После этого мы вроде бы перехватили инициативу и создали неплохие моменты – сравняли счет. Но второй гол в наши ворота несколько сломал игру. Их игрок лежал на поле, мы подошли к нему, но соперник быстро разыграл мяч. Странно, что этот гол засчитали, честно говоря.

– Что касается эпизода с красной карточкой. Что же там было, по твоему мнению?

– Да, я понимаю, что ударил оппонента по ноге, но, считаю, что это желтая карточка. Я не играл намеренно и не играл настолько грубо, чтобы меня удалять. Понимаю, что подвел команду. При счете 2:1 у нас были шансы на камбэк и время, чтобы отыграться. Хочу извиниться перед командой, всеми нашими болельщиками. Надеюсь, меня поддержат.

– Такой вот результат не ударит по нашей команде психологически?

– Невозможно выигрывать каждый матч. Это футбол. Сегодня три очка взял «Шахтер», но уже в следующих матчах мы, как всегда, продолжим играть только на победу. Надеюсь, что данное поражение в этом только поможет и мы станем сильнее.

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чемпионат Украины по футболу Кривбасс Кривой Рог Украинская Премьер-лига Максим Лунев Шахтер - Кривбасс Шахтер Донецк
Источник ФК Кривбасс
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Комментарии 10
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Remark
Та підари вони і так всі знають! ФК Криса! Тепер офіційно.
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+2
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aleks8-48
Якщо не були порушенi правила,то гол вiрно зрахований,а все iнше лiрика. Я сам недолюблюю Шахтар,но я за справедливiсть.
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+1
FunnyCat_____
Если не было свистка, то чисто по букве правил, гол зассчитан
Но по Фейер плей и нормальному человеческому отношению -  нет
просто ФК Крыса по другому побеждать не умеет!
ну и на будущее всем соперникам ФК Крысы в УПЛ, надо запомнить, если какой то игрок ФК Крысы валяется и хоть рожает на поле -  плевать на него, нужно продолжать атаку 
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0
AK.228
Може тому зарахували, що суддя не зупинив гру!? 
А червона - 💯 
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-1
Xvalenok03
А почему не должны были засчитывать?
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-2
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