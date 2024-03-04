Хрвое ИЛИЧ: «Странно, что второй гол Шахтера засчитали»

Полузащитник «Кривбасса» Хрвое Илич прокомментировал поражение от донецкого «Шахтера» (2:5) в матче 19-го тура УПЛ.

– Нашей команде не удался старт матча, пропустили быстрый гол. Что произошло?

– Да, действительно, мы начали очень плохо. «Шахтер» владел инициативой, забил быстрый мяч. После этого мы вроде бы перехватили инициативу и создали неплохие моменты – сравняли счет. Но второй гол в наши ворота несколько сломал игру. Их игрок лежал на поле, мы подошли к нему, но соперник быстро разыграл мяч. Странно, что этот гол засчитали, честно говоря.

– Что касается эпизода с красной карточкой. Что же там было, по твоему мнению?

– Да, я понимаю, что ударил оппонента по ноге, но, считаю, что это желтая карточка. Я не играл намеренно и не играл настолько грубо, чтобы меня удалять. Понимаю, что подвел команду. При счете 2:1 у нас были шансы на камбэк и время, чтобы отыграться. Хочу извиниться перед командой, всеми нашими болельщиками. Надеюсь, меня поддержат.

– Такой вот результат не ударит по нашей команде психологически?

– Невозможно выигрывать каждый матч. Это футбол. Сегодня три очка взял «Шахтер», но уже в следующих матчах мы, как всегда, продолжим играть только на победу. Надеюсь, что данное поражение в этом только поможет и мы станем сильнее.