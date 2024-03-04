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Англия
04 марта 2024, 11:25 |
1046
2

Три ключевых игрока могут покинуть Ливерпуль вместе с Клоппом

Руководству будет трудно сохранить костяк команды

04 марта 2024, 11:25 |
1046
2
Три ключевых игрока могут покинуть Ливерпуль вместе с Клоппом
Getty Images/Global Images Ukraine. Мохамед Салах

Сразу три ключевых игрока первой команды могут покинуть «Ливерпуль» вместе с Юргеном Клоппом этим летом.

Сообщается, что это Вирджил ван Дейк, Мохамед Салах и Алиссон.

«Костяк этой команды «Ливерпуля» может уйти летом. Думаю, что Алиссон, Вирджил ван Дейк и Мохамед Салах – это те игроки, которые уйдут. И это потому, что они увидели, какие отношения сложились у них с Юргеном Клоппом. Трудно повторить тот успех, который они имели с этим менеджером», – заявил бывший исполнительный директор «Эвертона» и «Астон Виллы» Кит Уайнесс.

В настоящее время «красные» лидируют в Премьер-лиге и сохраняют шансы на победу в Кубке Англии и Лиге Европы. В этом сезоне команда уже выиграла Кубок Английской футбольной лиги.

Еще в январе было объявлено, что Клопп покинет «Ливерпуль» по окончании сезона 23/24.

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Вирджил ван Дейк Мохамед Салах Алиссон Юрген Клопп Ливерпуль
Источник Football Insider
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Комментарии 2
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Gargantua
ну Салаха то понятно купят сауды.
а Вирджил и Алисон?  сомневаюсь.
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