Три ключевых игрока могут покинуть Ливерпуль вместе с Клоппом

Сразу три ключевых игрока первой команды могут покинуть «Ливерпуль» вместе с Юргеном Клоппом этим летом.

Сообщается, что это Вирджил ван Дейк, Мохамед Салах и Алиссон.

«Костяк этой команды «Ливерпуля» может уйти летом. Думаю, что Алиссон, Вирджил ван Дейк и Мохамед Салах – это те игроки, которые уйдут. И это потому, что они увидели, какие отношения сложились у них с Юргеном Клоппом. Трудно повторить тот успех, который они имели с этим менеджером», – заявил бывший исполнительный директор «Эвертона» и «Астон Виллы» Кит Уайнесс.

В настоящее время «красные» лидируют в Премьер-лиге и сохраняют шансы на победу в Кубке Англии и Лиге Европы. В этом сезоне команда уже выиграла Кубок Английской футбольной лиги.

Еще в январе было объявлено, что Клопп покинет «Ливерпуль» по окончании сезона 23/24.