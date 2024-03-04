Опять Динамо? Луческу может возглавить титулованный европейский клуб
Бывший наставник «Шахтера» может продолжить карьеру в Хорватии
Бывший наставник донецкого «Шахтера» и киевского «Динамо» Мирча Луческу может возобновить тренерскую карьеру в Хорватии.
Сообщается, что в услугах 78-летнего румынского специалиста заинтересован местный гранд – «Динамо» из Загреба. Сообщается, что нынешний наставник клуба Сергей Якирович находится на грани увольнения из-за неудовлетворительных результатов.
Руководство хорватского клуба хочет пригласить на место главного тренера Луческу, а его помощником может стать бывший игрок киевского «Динамо» Огнен Вукоевич.
Напомним, Мирча Луческу покинул киевское «Динамо» 3 ноября 2023 года, заявив об отставке на пресс-конференции, сразу после проигранного матча против «Шахтера» (0:1). Пока что «бело-синие» являются последним клубом в тренерской карьере румынского специалиста.
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