Опять Динамо? Луческу может возглавить титулованный европейский клуб

Бывший наставник донецкого «Шахтера» и киевского «Динамо» Мирча Луческу может возобновить тренерскую карьеру в Хорватии.

Сообщается, что в услугах 78-летнего румынского специалиста заинтересован местный гранд – «Динамо» из Загреба. Сообщается, что нынешний наставник клуба Сергей Якирович находится на грани увольнения из-за неудовлетворительных результатов.

Руководство хорватского клуба хочет пригласить на место главного тренера Луческу, а его помощником может стать бывший игрок киевского «Динамо» Огнен Вукоевич.

Напомним, Мирча Луческу покинул киевское «Динамо» 3 ноября 2023 года, заявив об отставке на пресс-конференции, сразу после проигранного матча против «Шахтера» (0:1). Пока что «бело-синие» являются последним клубом в тренерской карьере румынского специалиста.