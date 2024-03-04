ГВАРДИОЛА – о промахе Холанда с метра: «Он способен забывать подобное»

Главный тренер «Манчестер Сити» Жузеп Гвардиола после победы над «Манчестер Юнайтед» (3:1) в 27-м туре АПЛ прокомментировал промах форварда «горожан» Эрлинга Холанда с метра по пустым воротам при счете 1:0 в пользу «МЮ».

Стоит отметить, что в концовке матча норвежец все же сумел поразить ворота соперника.

«Мне посчастливилось руководить многими выдающимися игроками. И они забывают об упущенных моментах в ту же секунду. Забывают так быстро, как это возможно. И футболисты, и баскетболисты промахиваются. Но потом они просто улыбаются и двигаются дальше, как и сделал Холанд. У него невероятная способность забывать подобное. Это то, что характеризует выдающихся игроков», — цитирует Гвардиолу Goal.