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  4. ГВАРДИОЛА – о промахе Холанда с метра: «Он способен забывать подобное»
Англия
04 марта 2024, 10:57 | Обновлено 04 марта 2024, 11:48
435
0

ГВАРДИОЛА – о промахе Холанда с метра: «Он способен забывать подобное»

Наставник «Манчестер Сити» назвал форварда выдающимся игроком

04 марта 2024, 10:57 | Обновлено 04 марта 2024, 11:48
435
0
ГВАРДИОЛА – о промахе Холанда с метра: «Он способен забывать подобное»
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрлинг Холанд

Главный тренер «Манчестер Сити» Жузеп Гвардиола после победы над «Манчестер Юнайтед» (3:1) в 27-м туре АПЛ прокомментировал промах форварда «горожан» Эрлинга Холанда с метра по пустым воротам при счете 1:0 в пользу «МЮ».

Стоит отметить, что в концовке матча норвежец все же сумел поразить ворота соперника.

«Мне посчастливилось руководить многими выдающимися игроками. И они забывают об упущенных моментах в ту же секунду. Забывают так быстро, как это возможно. И футболисты, и баскетболисты промахиваются. Но потом они просто улыбаются и двигаются дальше, как и сделал Холанд. У него невероятная способность забывать подобное. Это то, что характеризует выдающихся игроков», — цитирует Гвардиолу Goal.

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Эрлинг Холанд Жузеп Гвардиола Манчестер Сити Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед пресс-конференция
Источник Goal.com
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