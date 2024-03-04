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  4. ВИДЕО. Первая ракетка мира показала футбольные навыки
WTA
04 марта 2024, 10:20 | Обновлено 04 марта 2024, 10:22
625
0

ВИДЕО. Первая ракетка мира показала футбольные навыки

Ига Свёнтек дальним ударом забила гол в тренировочные ворота, а также продемонстрировала технику

04 марта 2024, 10:20 | Обновлено 04 марта 2024, 10:22
625
0
ВИДЕО. Первая ракетка мира показала футбольные навыки
Jimmie48 Photography. Ига Свёнтек

Первая ракетка мира Ига Свёнтек уже начала подготовку к турниру WTA 1000 в Индиан-Уэллс, основная сетка которого стартует на этой неделе.

Польская теннисистка во время тренировочной сессии продемонстрировала, что имеет неплохие футбольные навыки. Она не только отлично контролирует мяч ногами, но и может попасть в маленькие тренировочные ворота с дальней дистанции.

Отметим, что Свёнтек начала 92-ю неделю в статусе первой ракетки мира. В ближайшее время она может обойти Линдсей Дэвенпорт (98) и подняться на 9-е место по этому показателю.

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Источник Sport.ua
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