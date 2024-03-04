ВИДЕО. Первая ракетка мира показала футбольные навыки
Ига Свёнтек дальним ударом забила гол в тренировочные ворота, а также продемонстрировала технику
Первая ракетка мира Ига Свёнтек уже начала подготовку к турниру WTA 1000 в Индиан-Уэллс, основная сетка которого стартует на этой неделе.
Польская теннисистка во время тренировочной сессии продемонстрировала, что имеет неплохие футбольные навыки. Она не только отлично контролирует мяч ногами, но и может попасть в маленькие тренировочные ворота с дальней дистанции.
Отметим, что Свёнтек начала 92-ю неделю в статусе первой ракетки мира. В ближайшее время она может обойти Линдсей Дэвенпорт (98) и подняться на 9-е место по этому показателю.
Iga showing off the soccer skills 👀 pic.twitter.com/wti92oJPcq— US Open Tennis (@usopen) March 3, 2024
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