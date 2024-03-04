ВИДЕО. Первая ракетка мира показала футбольные навыки

Первая ракетка мира Ига Свёнтек уже начала подготовку к турниру WTA 1000 в Индиан-Уэллс, основная сетка которого стартует на этой неделе.

Польская теннисистка во время тренировочной сессии продемонстрировала, что имеет неплохие футбольные навыки. Она не только отлично контролирует мяч ногами, но и может попасть в маленькие тренировочные ворота с дальней дистанции.

Отметим, что Свёнтек начала 92-ю неделю в статусе первой ракетки мира. В ближайшее время она может обойти Линдсей Дэвенпорт (98) и подняться на 9-е место по этому показателю.