Два ключевых игрока «молодежки» Александрии вылетели до конца сезона

ФК «Александрия» сообщила на своем официальном сайте о том, что два футболиста юношеской команды – защитник Демьян Чубатый и полузащитник Иван Давыденко – из-за тяжелых травм вылетели до конца сезона.

Чубатый травмировался в поединке 18-го тура первенства U19 против «Шахтера», будучи замененым в первом тайме, а Давыденко – накануне игры на тренировке.

Отметим, что оба игрока выступают за юношескую команду александрийцев с сезона-2021/2022. На счету Чубатого 62 матча и 3 забитых мяча, у Давыденко в активе 38 поединков и 14 голов в чемпионате Украины U19.