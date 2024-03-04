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  4. Два ключевых игрока «молодежки» Александрии вылетели до конца сезона
Украина. Премьер лига
04 марта 2024, 10:39 |
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0

Два ключевых игрока «молодежки» Александрии вылетели до конца сезона

Чубатый является капитаном команды

04 марта 2024, 10:39 |
40
0
Два ключевых игрока «молодежки» Александрии вылетели до конца сезона
ФК Александрия

ФК «Александрия» сообщила на своем официальном сайте о том, что два футболиста юношеской команды – защитник Демьян Чубатый и полузащитник Иван Давыденко – из-за тяжелых травм вылетели до конца сезона.

Чубатый травмировался в поединке 18-го тура первенства U19 против «Шахтера», будучи замененым в первом тайме, а Давыденко – накануне игры на тренировке.

Отметим, что оба игрока выступают за юношескую команду александрийцев с сезона-2021/2022. На счету Чубатого 62 матча и 3 забитых мяча, у Давыденко в активе 38 поединков и 14 голов в чемпионате Украины U19.

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Александрия Демьян Чубатый травма чемпионат Украины по футболу U-19 Александрия - Шахтер
Источник ФК Александрия
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