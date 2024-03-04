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  4. Маурисио ПОЧЕТТИНО: «Предпочитаю, чтобы обвиняли меня, а не команду»
Англия
04 марта 2024, 09:34 | Обновлено 04 марта 2024, 09:38
256
1

Маурисио ПОЧЕТТИНО: «Предпочитаю, чтобы обвиняли меня, а не команду»

Главный тренер «Челси» – о неудачах лондонского клуба

04 марта 2024, 09:34 | Обновлено 04 марта 2024, 09:38
256
1
Маурисио ПОЧЕТТИНО: «Предпочитаю, чтобы обвиняли меня, а не команду»
Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино попросил болельщиков не критиковать игроков своей команды, который и так находятся под большим давлением из-за неудачных выступлений.

«Я не хочу, чтобы болельщики обвиняли игроков. Я предпочитаю брать вину на себя, а игроки чтобы были свободны на поле.

Я предпочитаю, чтобы обвиняли меня, а не команду. Я предпочитаю это, я сильный. Я уверен, что со временем мы изменим восприятие», – сказал Почеттино.

После 26 сыгранных матчей «Челси» набрал 36 очков и занимает 11 место в турнирной таблице АПЛ.

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Маурисио Почеттино Челси
Источник Twitter
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Да, Челси нужно менять тренера.
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