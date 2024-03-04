Маурисио ПОЧЕТТИНО: «Предпочитаю, чтобы обвиняли меня, а не команду»
Главный тренер «Челси» – о неудачах лондонского клуба
Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино попросил болельщиков не критиковать игроков своей команды, который и так находятся под большим давлением из-за неудачных выступлений.
«Я не хочу, чтобы болельщики обвиняли игроков. Я предпочитаю брать вину на себя, а игроки чтобы были свободны на поле.
Я предпочитаю, чтобы обвиняли меня, а не команду. Я предпочитаю это, я сильный. Я уверен, что со временем мы изменим восприятие», – сказал Почеттино.
После 26 сыгранных матчей «Челси» набрал 36 очков и занимает 11 место в турнирной таблице АПЛ.
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