АЛОНСО – о 10-очковом преимуществе над Баварией: «Еще ничего не решено»

Главный тренер «Байера» Хаби Алонсо прокомментировал победу над «Кельном» (2:0) в матче Бундеслиги, благодаря которой «фармацевты» увеличили свое преимущество над «Баварией» до 10 очков.

«Мы довольны победой. Выигрывать здесь непросто — в дерби, в великолепной атмосфере. Сейчас положение в таблице ничего не значит. Еще ничего не решено. Мы знаем, где находимся, пока у нас все складывается хорошо. Но еще осталось сыграть десять матчей — и нам, и другим командам. Будем стараться и дальше идти шаг за шагом», — отметил Алонсо на пресс-конференции после игры.

Отметим, что для наставника «Байера» эта победа стала 33-й в 50 матчах Бундеслиги. Это третий результат в лиге – чаще в своих первых 50 матчах выигрывали только Хосеп Гвардиола (42) и Ханс-Дитер Флик (40).