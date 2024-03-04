Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. АЛОНСО – о 10-очковом преимуществе над Баварией: «Еще ничего не решено»
Германия
04 марта 2024, 09:38 |
315
0

АЛОНСО – о 10-очковом преимуществе над Баварией: «Еще ничего не решено»

Наставник «Байера» провел свой 50-й матч в Бундеслиге

04 марта 2024, 09:38 |
315
0
АЛОНСО – о 10-очковом преимуществе над Баварией: «Еще ничего не решено»
Getty Images/Global Images Ukraine. Хаби Алонсо

Главный тренер «Байера» Хаби Алонсо прокомментировал победу над «Кельном» (2:0) в матче Бундеслиги, благодаря которой «фармацевты» увеличили свое преимущество над «Баварией» до 10 очков.

«Мы довольны победой. Выигрывать здесь непросто — в дерби, в великолепной атмосфере. Сейчас положение в таблице ничего не значит. Еще ничего не решено. Мы знаем, где находимся, пока у нас все складывается хорошо. Но еще осталось сыграть десять матчей — и нам, и другим командам. Будем стараться и дальше идти шаг за шагом», — отметил Алонсо на пресс-конференции после игры.

Отметим, что для наставника «Байера» эта победа стала 33-й в 50 матчах Бундеслиги. Это третий результат в лиге – чаще в своих первых 50 матчах выигрывали только Хосеп Гвардиола (42) и Ханс-Дитер Флик (40).

По теме:
Бавария нашла неожиданную замену Тухелю. Он работал с коучем Шахтера
21-летний талант Баварии отказался продлевать контракт
ВЕРНИДУБ: «Потеря первого места – временная. Боевой дух – наивысший»
Хаби Алонсо Байер Бундеслига Бавария пресс-конференция
Источник ФК Байер
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Анчелотти дал Лунину важное обещание и хочет, чтобы Андрей остался в Реале
Футбол | 04 марта 2024, 00:03 6
Анчелотти дал Лунину важное обещание и хочет, чтобы Андрей остался в Реале
Анчелотти дал Лунину важное обещание и хочет, чтобы Андрей остался в Реале

Тренер побеседовал с украинским вратарем

КРЫСЬКИВ: «Мою игру оценит тренерский штаб. Я не делаю этого»
Футбол | 04 марта 2024, 05:59 2
КРЫСЬКИВ: «Мою игру оценит тренерский штаб. Я не делаю этого»
КРЫСЬКИВ: «Мою игру оценит тренерский штаб. Я не делаю этого»

Игрок «Шахтера» высказался касательно победы над «Кривбассом»

Турнирная таблица УПЛ. В чемпионате сменился лидер. Шахтер вошел в топ-3
Футбол | 03.03.2024, 21:19
Турнирная таблица УПЛ. В чемпионате сменился лидер. Шахтер вошел в топ-3
Турнирная таблица УПЛ. В чемпионате сменился лидер. Шахтер вошел в топ-3
Лунин или Куртуа? Стало известно, кто будет играть в ключевых матчах сезона
Футбол | 04.03.2024, 09:51
Лунин или Куртуа? Стало известно, кто будет играть в ключевых матчах сезона
Лунин или Куртуа? Стало известно, кто будет играть в ключевых матчах сезона
Мичел высказался о фиаско в Мальорке, в котором сыграли Довбик и Цыганков
Футбол | 04.03.2024, 06:48
Мичел высказался о фиаско в Мальорке, в котором сыграли Довбик и Цыганков
Мичел высказался о фиаско в Мальорке, в котором сыграли Довбик и Цыганков
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
А как же Лунин? Куртуа порекомендовал Реалу подписать польского вратаря
А как же Лунин? Куртуа порекомендовал Реалу подписать польского вратаря
02.03.2024, 14:41 3
Футбол
Костюк с суперкамбеком обыграла 5-ю ракетку и вышла в финал в Сан-Диего
Костюк с суперкамбеком обыграла 5-ю ракетку и вышла в финал в Сан-Диего
03.03.2024, 05:50 27
Теннис
Роман ГРИГОРЧУК: «Почему вначале пресс-конференцию провел Шовковский?»
Роман ГРИГОРЧУК: «Почему вначале пресс-конференцию провел Шовковский?»
02.03.2024, 19:16 6
Футбол
ВИДЕО. Яремчук обыграл Лунина. Валенсия забила Реалу 2 гола за 3 минуты
ВИДЕО. Яремчук обыграл Лунина. Валенсия забила Реалу 2 гола за 3 минуты
02.03.2024, 22:40 14
Футбол
ВИДЕО. Яркий нокаут за 10 секунд до финала в титульном поединке
ВИДЕО. Яркий нокаут за 10 секунд до финала в титульном поединке
03.03.2024, 16:33
Бокс
У кого 8.0? Известны оценки Лунина и Яремчука за матч Валенсия – Реал
У кого 8.0? Известны оценки Лунина и Яремчука за матч Валенсия – Реал
03.03.2024, 02:16 3
Футбол
ВИДЕО. Игрок сборной Украины забил шедевр во Франции и вырвал ничью
ВИДЕО. Игрок сборной Украины забил шедевр во Франции и вырвал ничью
02.03.2024, 22:21 1
Футбол
Ждет Костюк? Обидчица Цуренко обыграла дочку миллиардера и вышла в финал
Ждет Костюк? Обидчица Цуренко обыграла дочку миллиардера и вышла в финал
03.03.2024, 04:15 4
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем