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  4. 21-летний талант Баварии отказался продлевать контракт
Германия
04 марта 2024, 09:17 |
1460
0

21-летний талант Баварии отказался продлевать контракт

На Джамала Мусиалу претендуют «Манчестер Сити» и «Ливерпуль»

04 марта 2024, 09:17 |
1460
0
21-летний талант Баварии отказался продлевать контракт
Getty Images/Global Images Ukraine. Джамал Мусиала

Полузащитник «Баварии» Джамал Мусиала отказался продлевать контракт с клубом.

Как сообщает The Mirror, руководство мюнхенского клуба предлагало 21-летнему футболисту новый договор на улучшенных условиях, однако игрок ответил отказом.

Также отмечается, что на молодого таланта в настоящее время претендуют «Манчестер Сити» и «Ливерпуль».

Действующий контракт игрока с мюнхенским клубом рассчитан до лета 2026 года. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает игрока в 110 млн евро.

В нынешнем сезоне Мусиала провел за мюнхенцев 28 матчей во всех турнирах, в которых забил 9 мячей и отдал 4 голевые передачи.

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Источник The Mirror
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