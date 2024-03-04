21-летний талант Баварии отказался продлевать контракт
На Джамала Мусиалу претендуют «Манчестер Сити» и «Ливерпуль»
Полузащитник «Баварии» Джамал Мусиала отказался продлевать контракт с клубом.
Как сообщает The Mirror, руководство мюнхенского клуба предлагало 21-летнему футболисту новый договор на улучшенных условиях, однако игрок ответил отказом.
Также отмечается, что на молодого таланта в настоящее время претендуют «Манчестер Сити» и «Ливерпуль».
Действующий контракт игрока с мюнхенским клубом рассчитан до лета 2026 года. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает игрока в 110 млн евро.
В нынешнем сезоне Мусиала провел за мюнхенцев 28 матчей во всех турнирах, в которых забил 9 мячей и отдал 4 голевые передачи.
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